Okan Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi sonrası hakem kararlarıyla ve 29 Aralık'ta oynanacak Süper Kupa finaliyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un açıklamaları...
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
"ÜRETKENLİĞİMİZİN ALTINDA KALDIK"
Takım olarak kendi üretkenliklerinin altında kaldıklarını belirten Buruk, "Bugün oyunun genelinde bunu söyleyebiliriz. İsabetli şut vermedik. Hücum hamleleri de yaptık. Gol çıkarabilmeyi düşündük. Bu maçlar çok önemli ve değerli. Herkesin kazanmak istediği maçlar. Aslında bu deplasmanı çok baskı altında bir deplasman olarak geçirmedik. Eksik olan yerimiz daha çok üretebilirdik. Takım olarak da kendi üretkenliğimizin altında kaldık" diye konuştu.
"ÇOK FAZLA FAUL OLDU"
İki takımın da oyunun hızlanmasını çok istemediğini aktaran Okan Buruk, "Çok fazla faul oldu ve çok fazla itiraz oldu. İtirazlar da zaman zaman çok uzadı. Hakem çok erken bir dakikada kenara gelerek pozisyonu anlattı. İki takım da zaman zaman fazla konuştu. Derbi maçları biraz da böyle oluyor. İki takım da oyunun çok fazla hızlanmasına izin verdi. Burada hakemin de durdurduğu yerler oldu" şeklinde konuştu.
"PENALTI VARDI! YUMRUK!"
"İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu demeyeceğim, penaltı vardı. Yumruk vardı. Boks ringlerinde olacak şekilde! Yumruk atıldı. Bunu biz uzak bir açıdan gördük aslında. Yayıncıyı da eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek, dünyanın seyrettiği bir derbi. Kamera sayısının azlığını yayıncı da düşünmeli. İnsanlar pozisyonu net göremedi. Bu kadar önemli maçta bunu göstermemek... Bu penaltıyı vermemek. VAR hakemine de TFF gerekli şeyi yapacaktır. Bunu görememek, verememek üzücü. Hakeme bağlamak istemiyorum. Biz de full yeterli bir oyun ortaya koymadık. İlk yarı net penaltı var."
"KOMİK KARARLAR"
Sacha Boey'in kartında da rakibin darbesi var. Yumruk sallayan oyuncu aynı kartı görüyor. Komik bunlar. Dediğim gibi çok doyuramadık insanları futbola. Teknik adam olarak özür diliyorum. Burada kazanmak çok önemliydi. İki takım da kaybetmemenin değerli olduğunu düşündü.
"KAZANMAK İÇİN GELDİK"
İkinci maçı kendi sahalarında oynayacaklarını söyleyen Buruk, "Kazanmak için geldik, kazanmayı düşündük. Ama kazanamadığımız için deplasmanda oynanan bir maç. Fenerbahçe rakibimiz, ikinci maçı kendi sahamızda oynayacağız" dedi.
"RAKİBİMİZ İKİNCİ BÖLGEYE ÇEKİLDİ"
İlk yarıda rakibin ikinci bölgeye çekildiğini belirten Okan Buruk, "Rakip analizimizde tabi ki Dzeko ile oynadıkları için sert bir baskı yapan takım değil. İlk yarı özellikle ikinci bölgeye çekildi rakibimiz. İkinci yarı İsmail´in girmesiyle baskıları artırdılar. Kerem kaliteli bir ayak. Bu maçlarda takımı öne taşıyacak oyunculara ihtiyaç var. Fizik olarak üste çıktı. O yüzden Kerem´i düşündük. Davinson bugün oynayacak durumda değildi, onunla ile ilgili de bakacağız" ifadelerini kullandı.
SÜPER KUPA SÖZLERİ
Süper Kupa´nın tarihini doğru bulmadığını söyleyen Okan Buruk, "Süper Kupa maçı aslında tarih olarak iki derbinin üst üste gelmesi Süper Kupa´nın anlamını azaltıyor. Bu maçın golsüz bitmesi belki oradaki beklentiyi artıracak. Ligde en çok yorulan iki takımın dinleneceği haftada bir derbi koyulması bu oyuncular da insan ve dinlenmeye ihtiyacı var. Bu arada Süper Kupa konulmasını doğru bulmuyorum. Tabi ki gidip oynayacağız müzemize kupayı koymak isteyeceğiz" şeklinde konuştu.
Buruk, Barış Alper´in performansıyla ilgili ise, "Barış Alper´in oradaki performansından memnunuz. Hücumdayken sol bek değil kanat bek gibi oynadı" dedi.
"FRED ÖNEMLİ BİR OYUNCU"
Fred oynadığı zaman Fenerbahçe için çok şey değiştirdiğini söyleyen Okan Buruk, "Fred önemli bir oyuncu. Fenerbahçe´de oyun içinde önemli rolü olan oyuncu. Bizim için bir şey değişmiyor. Galatasaray´ın oyun planı içerisinde her zaman dominant olmak ve önde oynamak. Ama Fenerbahçe için oynadığı zaman çok şey değişiyor" diyerek sözlerini noktaladı.