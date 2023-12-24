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        Haberler Magazin Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti

        Usta oyuncular Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızları Elvan Gruda, 55 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 23:04 Güncelleme: 25.12.2023 - 00:05
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        Ayşen ve Yılmaz Gruda'nın kızları Elvan Gruda hayatını kaybetti.

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        Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadesi kullanıldı.

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        Elvan Gruda, bir süredir Şişli Etfal Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

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        Ayşen Gruda 23 Ocak 2019, Yılmaz Gruda ise bu yıl 25 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

        #Elvan Gruda
        #Ayşen Gruda
        #Yılmaz Gruda
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