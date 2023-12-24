Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
Usta oyuncular Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızları Elvan Gruda, 55 yaşında hayata veda etti
Giriş: 24.12.2023 - 23:04 Güncelleme: 25.12.2023 - 00:05
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Ayşen ve Yılmaz Gruda'nın kızları Elvan Gruda hayatını kaybetti.
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Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadesi kullanıldı.
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Elvan Gruda, bir süredir Şişli Etfal Hastanesi'nde tedavi görüyordu.