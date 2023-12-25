Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika: Tipide felaket! İş makinesi uçuruma yuvarlandı

        Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı! 2 kişi öldü, 2 kişi kayboldu

        Ağrı'da yoğun kar yağışı ve tipide feci bir kaza meydana geldi. Olayda kar nedeniyle kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Kaza nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirirken 2 kişinin de kaybolduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 09:44 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan Köyü Sivrice Mezrasının kar nedeniyle kapanan yolunu açmaya çalışan iş makinesi uçuruma yuvarlandı.

        2

        DHA'nın haberine göre kazada 2 kişi hayatını kaybetti, Kaybolan 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

        3

        Akşam saatlerinde Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasındaki köylülerin, sulamaya çıkardıkları koyunları etkili olan fırtına ve tipide kayboldu.

        4

        Koyunlarının kaybolması üzerine yardım talebinde bulunan köylülerin yardımına İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesi yönlendirildi.

        5

        Operatör Necati Şen idaresindeki iş makinesi, yoğun kar ve tipinin olduğu köy yolunda içindeki 3 kişi ile birlikte uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kaza sonrası vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

        6

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda UMKE, jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile güçlükle başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu iş makinesine ulaşan ekipler, ağır yaralanan iş makinesi operatörü Necati Şen'i uçurumdan sedye ile yaklaşık 500 metre taşıyarak yolda bekleyen paletli ambulansa taşıdı.

        7

        İş makinesinde bulunan vatandaşlardan Mustafa Taşdemir'in ise cansız bedenine ulaşıldı.

        8

        Ağır yaralı olarak kurtarılan Necati Şen, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        9

        Öte yandan ekipler, kayıp diğer vatandaşlar Yasin Taşdemir ve Raif Aydın'ı arama ve kurtarma çalışmalarını gece geç saatlere kadar zor şartlarda sürdürürken, yoğun tipi ve fırtına nedeni ile çalışmalara ara verildiği öğrenildi.

        10
        11
        12
        13
        #son dakika
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        Meyve bıçağıyla cinayet! Katil: 16 Maktul: 17 yaşında!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismar sanığı öğretmenden pişkin savunma!
        Sadece hakem kazandı
        Sadece hakem kazandı
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        Nisanur 2 yaşındaydı... Caniye 2 kez ağır müebbet!
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        Ünlü oyuncuların kızı vefat etti
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Otomotivin 2023'ü! İlklerin ve rekorların yılı...
        Vakit kaybı
        Vakit kaybı
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        Doğu Karadeniz için sağanak ve kar uyarısı
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Kartal'dan Buruk'a yanıt!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Buruk'tan penaltı ve Süper Kupa isyanı!
        Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar
        Sırbistan'da seçim gerilimi! Devlet Seçim Komisyonu bastılar
        G.Saray'dan penaltı itirazı!
        G.Saray'dan penaltı itirazı!
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        "Buruk gemiyi limana yanaştırdı"
        "Buruk gemiyi limana yanaştırdı"
        "Fred olmayınca beklenen oldu"
        "Fred olmayınca beklenen oldu"