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        Haberler Magazin Ayşen ve Yılmaz Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti: Elvan Gruda kimdir, neden öldü, hastalığı neydi ve kaç yaşındaydı? - Son dakika magazin haberleri

        Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek

        Usta oyuncular Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızları Elvan Gruda, 55 yaşında meme kanseri nedeniyle hayata veda etti. Oyuncu Tuna Arman, Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 23:04 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:51
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        Ayşen ve Yılmaz Gruda'nın kızları Elvan Gruda hayatını kaybetti.

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        Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadesi kullanıldı.

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        Bir süredir Şişli Etfal Hastanesi'nde meme kanseri nedeniyle tedavi gören Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili yakın arkadaşı Tuna Arman, çarpıcı bir açıklama yaptı.

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        "İHMAL ETTİ, KONTROLE GİTMEDİ"

        Oyuncu Tuna Arman, "10 yıl önce geçirdiği meme kanserini tedaviler sayesinde yendi ama sonrasını umursamadı 'bitti' dedi, dinlemedi bizleri. Kontrole gitmedi ihmal etti, kendi seçimiydi bu. Anne ve babasının hastalıkları, annenin kaybı ardından babasının sağlık sorunları ve kaybı yordu ve yıprattı. Dayanılmaz ağrılar başladı zorla götürdüğüm hastanede yapılan tetkikler sonucu metastaz 4. evredeydi 3 ay sürdü her şey. Tedavi başladı ama çok geç kalmıştık ve maalesef Elvan 55 yaşında gitti" dedi.

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        Tuna Arman, "Oysa hayalleri vardı, hayallerimiz vardı. Emre vardı, ama olmadı gitti. Mekanı cennet olsun hep birbirimize 'kardeşim' derdik, güle güle kardeşim bir gün görüşmek dileğiyle seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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        Ayşen Gruda 23 Ocak 2019, Yılmaz Gruda ise bu yıl 25 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

        #Elvan Gruda
        #Ayşen Gruda
        #Yılmaz Gruda
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