4 Şurada Paylaş!









"İHMAL ETTİ, KONTROLE GİTMEDİ"



Oyuncu Tuna Arman, "10 yıl önce geçirdiği meme kanserini tedaviler sayesinde yendi ama sonrasını umursamadı 'bitti' dedi, dinlemedi bizleri. Kontrole gitmedi ihmal etti, kendi seçimiydi bu. Anne ve babasının hastalıkları, annenin kaybı ardından babasının sağlık sorunları ve kaybı yordu ve yıprattı. Dayanılmaz ağrılar başladı zorla götürdüğüm hastanede yapılan tetkikler sonucu metastaz 4. evredeydi 3 ay sürdü her şey. Tedavi başladı ama çok geç kalmıştık ve maalesef Elvan 55 yaşında gitti" dedi.