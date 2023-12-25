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        Haberler Gündem Güvenlik MİT'ten son dakika operasyon: Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz! - Güncel haberler

        Son dakika haberi MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!

        MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 25.12.2023 - 12:22 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:26
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        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
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        MİT, PKK’ya yönelik operasyonlarına devam ediyor. PKK/KCK sözde Şilan Guyi Akademisi sorumlusu terörist Erdinç Bolcal, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, PKK’ya yönelik operasyonlarına devam ediyor. PKK/KCK sözde Şilan Guyi Akademisi sorumlusu Ali Xebat kod Erdinç Bolcal, Süleymaniye’de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

        Erdinç Bolcal, Irak’ta, PKK tarafından ülkemize ve güvenlik güçlerimize yönelik düzenlenen eylemlerde yer alacak teröristlere ideolojik ve askeri eğitimler veriyordu.

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        Ali Xebat kod adlı Erdinç Bolcal, Irak Süleymaniye-Kerkük bölgesinde yer alan PKK/KCK Şilan Guyi Akademisi sözde sorumlusuydu. Terör örgütü adına İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde ideolojik eğitim veren Erdinç Bolcal aynı zamanda gençlere yönelik yaptığı propaganda ve baskı çalışmaları ile onları PKK’nın kırsal kadrolarına katmak için çalışmalarda da bulunuyordu.

        SALDIRI HAZIRLIĞI İÇERİSİNDELERDİ

        Uzun süre örgüt adına faaliyet yürüten terörist Bolcal, Kuzey Irak’a geçiş yaparak sorumlu bir şekilde silahlı faaliyetleri yürütmeye başladı. Süleymaniye ve Kerkük alanlarında sözde tabur komutanlığı ve akademi sorumluluğu faaliyetlerinde bulundu.

        MİT istihbarat ağı sayesinde Erdinç Bolcal’ın, Kerkük’teki Türk varlığına yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğunu tespit etti. Ülkemize karşı bölücü faaliyetler amacıyla teröristlere eğitim ve talimatlar veren terörist Bolcal’ı sıkı takibe aldı. MİT, Bolcal ve beraberindeki örgüt mensuplarını nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

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