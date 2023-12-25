MİT, PKK’ya yönelik operasyonlarına devam ediyor. PKK/KCK sözde Şilan Guyi Akademisi sorumlusu terörist Erdinç Bolcal, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, PKK’ya yönelik operasyonlarına devam ediyor. PKK/KCK sözde Şilan Guyi Akademisi sorumlusu Ali Xebat kod Erdinç Bolcal, Süleymaniye’de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Erdinç Bolcal, Irak’ta, PKK tarafından ülkemize ve güvenlik güçlerimize yönelik düzenlenen eylemlerde yer alacak teröristlere ideolojik ve askeri eğitimler veriyordu.

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Ali Xebat kod adlı Erdinç Bolcal, Irak Süleymaniye-Kerkük bölgesinde yer alan PKK/KCK Şilan Guyi Akademisi sözde sorumlusuydu. Terör örgütü adına İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde ideolojik eğitim veren Erdinç Bolcal aynı zamanda gençlere yönelik yaptığı propaganda ve baskı çalışmaları ile onları PKK’nın kırsal kadrolarına katmak için çalışmalarda da bulunuyordu.