Prof. Dr. Şener'den JN.1 açıklaması: Paniğe kapılacak bir durum yok İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alper Şener, Çin'de yeni görülen Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi JN.1 ile ilgili paniğe kapılacak bir durumun olmadığını söyledi. Şener, "Her varyant bizi birazcık diken üstünde tutsa da aşılı popülasyonların, özellikle genç yaşta ise herhangi bir yandaş hastalığı yoksa çok korkacağı bir şey yok" dedi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyanın birçok ülkesinde görülen koronavirüsün bir alt varyantı JN.1'i, hızla yayılması nedeniyle 'dikkate alınması gereken varyant' kategorisine aldı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi JN.1 ile ilgili konuştu.

Prof. Dr. Şener, koronavirüs vakalarında mevsimsel olarak bir artış olduğunu söyleyerek, paniğe kapılacak bir durum olmadığını vurguladı. Koronavirüs ailesinin her geçen gün yeni bireyler kazandığını belirten Prof. Dr. Şener, "Çin'de görülen alt grup varyantlar da yine koronavirüs ailesinin diğer alt grup varyantları. Ama her varyant bizi birazcık diken üstünde tutsa da aşılı popülasyonların, özellikle genç yaşta ise herhangi bir yandaş hastalığı yoksa çok korkacağı bir şey yok. Ama 65 yaş üstünde ise hiç aşılanmamışsa, yandaş hastalığı da varsa varyantlarla ilgili her halükarda tehlike devam ediyor" dedi.

"ÇİN, VARYANT ALT GRUP AŞILAMALARI YAYGIN OLARAK UYGULAMADI"

Prof. Dr. Şener, "Çin'de görülen yeni varyant, orada yaygın olarak yapılan aşılamadan kaçabilme potansiyeli olan bir varyant olduğu için Çin medyasında ve kamuoyunun gündeminde yaygın bir şekilde yer teşkil etti. Dolayısıyla koronavirüs ailesinin bu alt grup varyantları bir yerde çıktıktan sonra diğer ülkelere de hızlı bir şekilde yayıldığı için Avrupa Birliği ülkelerinde ve ABD'de de izlem altına alınan varyantlar arasına girdi. Bu izlem altına alınan varyant terminolojisi alıştığımız bir şey. Yeni bir isimlendirme mi yapılacak yoksa halihazırda, koronavirüs ailesinin alt grup varyantı olarak mı adlandırılacak diye takip altına alınıyor. Burada aşıdan kaçma potansiyelinin hastalık oluşturduğu zaman; ağır enfeksiyon oluşturma tablosuna sahip olup olmadığını, mevcut aşılarda oluşan antikorun bunlar için koruyucu yelpazesi olup olmadığını takip ediyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'de kış döneminin başından itibaren yeni grup aşılamaları yaptı. Varyant aşıları, yaygın uyguladı. Dolayısıyla bu ülkelerde olağanüstü bir hal durumu yok. Çin, varyant alt grup aşılamaları yaygın olarak uygulamadı. Kendi geliştirdiği, ağırlık olarak orijinal varyanta yaygın bir aşılama uyguladığı için sahada ağır enfeksiyondan tutun da yoğun bakıma yatışa kadar seyreden farklı klinik tablolara sahip koronavirüs enfeksiyon tablolarında yaygınlaşma var" diye konuştu.

"KORONAVİRÜS OLGULARINDA MEVSİMSEL BİR ARTIŞ VAR"

Çin'in salgının başından beri uyguladığı 'sıfır koronavirüs' stratejisinin dünyada çok akılcı bulunmadığını söyleyen Prof. Dr. Şener, "Çin kendi yerel kaynaklarını ve kendi yerel altyapısını ön planda tutarak, hala sıfır koronavirüs stratejisi güttüğü için her yeni çıkan varyantta bir alarm havası oluşuyor. Çin'deki alarm, virüs Çin'den başlayarak bütün dünyaya yayıldığı için genelde medyada ilgi çekiyor. Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD özelinde baktığımızda, koronavirüs olgularında mevsimsel bir artış var. Dolayısıyla 65 yaş üstü aşılanmamış grup hasta için panik yapmak lazım. Çünkü bu grup, hangi varyant çıkarsa çıksın ya da hiç varyant çıkmasın orijinal dahi olsa bu kişilerde Covid-19 enfeksiyonunun ağır solunum yolu enfeksiyonuna sebep olabildiğini biliyoruz" dedi.