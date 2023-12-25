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Patlama, duman, ateş ve benzeri görsel ve işitsel öğelere karşı duyarlılık gibi eğitim aşamalarını geçen atlar, toplumsal olaylara müdahale ve devriye görevlerinde etkin rol almaya başlıyor.

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Bu arada, sosyalleşmesi için uzun süreli bir eğitimden geçen atlar, "selam verme" gibi komutları da gerçekleştiriyor.