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        Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki "atlı polisler" zorlu eğitimlerin ardından göreve başlıyor

        Türkiye'nin birçok ilinde görev yapan atlı polislerin zorlu eğitimleri görüntülendi. Polislerin, Ankara'daki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde 6 ay süresince temel ve ileri düzeyde eğitim aldıkları kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 11:59 Güncelleme: 25.12.2023 - 12:14
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        Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye'nin birçok ilinde görev yapan atlı polisler, zorlu eğitim aşamalarını tamamlayarak göreve hazır hale geliyor.

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        AA'da yer alan habere göre Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Atlı Polis Grup Amirliği bünyesindeki atlı polisler, halkın yoğun olarak bulunduğu caddelerde, parklarda, mitinglerde, spor müsabakalarında ve toplumsal olaylarda görev alıyor.

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        Atlar, Ankara'daki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde zorlu 6 aylık temel ve ileri düzey eğitimlerini tamamlıyor.

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        Patlama, duman, ateş ve benzeri görsel ve işitsel öğelere karşı duyarlılık gibi eğitim aşamalarını geçen atlar, toplumsal olaylara müdahale ve devriye görevlerinde etkin rol almaya başlıyor.

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        Bu arada, sosyalleşmesi için uzun süreli bir eğitimden geçen atlar, "selam verme" gibi komutları da gerçekleştiriyor.

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        EĞİTİMLERİ HER GÜN DEVAM EDİYOR

        Atlı polislerin kullandığı atlara, günde en az yarım saat antrenman yaptırılıyor ve sağlık durumları yakından takip ediliyor. Sağlığında problem görülen atlar klinik tedaviye alınıyor. Atların bakımları ve temizliği de yine bu merkezde özenle yapılıyor.

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        Ayrıca merkezdeki atlar, eğitimlerinin yanı sıra sportif faaliyette bulunmak için Türkiye Binicilik Federasyonunun düzenlediği engel atlama yarışlarına da katılıyor.

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        BİNİCİLER DE SIKI EĞİTİMDEN GEÇİYOR

        Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde eğitime başlayan biniciler ise 4 aylık temel binicilik eğitimi sonrasında ileri düzey binicilik eğitimi alıyor.

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        Atı sevk ve idare etme kabiliyetine erişen polisler daha sonra, Türkiye'nin diğer illerinde de görevlerine devam ediyor.

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        Polisler, mesai arkadaşı olarak gördükleri hisli ve duygusal olan atları sevmenin yanı sıra onlarla ilgilenmenin de çok önemli olduğunu belirtiyor.

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