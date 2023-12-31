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        Edirne'de gümrük kaçağı 47 şişe içki ele geçirildi

        Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 47 şişe içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 16:22 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:47
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        Edirne'de gümrük kaçağı 47 şişe içki ele geçirildi
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        Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 47 şişe içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphelilerin ev ve otomobillerinde arama yaptı.

        Aramalarda gümrük kaçağı 47 şişe içki ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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