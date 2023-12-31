Edirne'de gümrük kaçağı 47 şişe içki ele geçirildi
Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 47 şişe içki ele geçirildi.
Edirne'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 47 şişe içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphelilerin ev ve otomobillerinde arama yaptı.
Aramalarda gümrük kaçağı 47 şişe içki ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
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