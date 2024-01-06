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        Edirne Valisi Sezer, Barutluk Mahallesi sakinleriyle buluştu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Barutluk Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 10:41 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:44
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        Edirne Valisi Sezer, Barutluk Mahallesi sakinleriyle buluştu
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Barutluk Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mahalledeki bir kahvehanede düzenlenen toplantıda Vali Sezer, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

        Sezer, belirlenen ihtiyaçların bir an önce giderilmesi için kurum müdürlerine talimat verdi.

        Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Sezer, akşam saatlerinde mahalle sakinleriyle toplantılarda buluştuklarını belirtti.

        Toplantıların süreceğini aktaran Sezer, "Buradaki mahalle halkımızdan istek ve talepleri ne ise yerinde dinleyebilmek için bu toplantıları düzenliyoruz. Tüm kurumlarımızla birlikte, hemşerilerimiz için çalışamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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