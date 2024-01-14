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        Edirne'de kahvehanede kumar oynayan 3 kişiye para cezası verildi

        Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir kahvehanede kumar oynayan 3 kişiye, 6 bin 425 lira idari ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 13:39 Güncelleme: 14.01.2024 - 13:48
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        Edirne'de kahvehanede kumar oynayan 3 kişiye para cezası verildi
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde, bir kahvehanede kumar oynayan 3 kişiye, 6 bin 425 lira idari ceza kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zati Yörükler Caddesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığını tespit etti.

        Kahvehanede denetim yapan ekipler, çok sayıda iskambil kağıdı ve 880 lira ele geçirdi.

        Kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye, 6 bin 425 lira idari ceza uygulandı.

        İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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