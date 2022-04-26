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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edvina Sponza: Bana her zaman çiçek alır

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi sosyetik güzel Edvina Sponza, Bebek'te objektiflere yansıdı. Ellerindeki paketlerde çiçek olan Sponza, "İbrahim bana her zaman çiçek alır" dedi

HABERTURK.COM
  • Edvina Sponza: İbrahim Kutluay bana her zaman çiçek alır

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sık sık ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme gelen İbrahim Kutluay-Edvina Sponza çifti, önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. Basın mensuplarına poz veren ikili, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
  • Edvina Sponza: İbrahim Kutluay bana her zaman çiçek alır

    "BANA HER ZAMAN ÇİÇEK ALIR"

    Ellerindeki paketlerde çiçek olan Sponza, "İbrahim bana çiçek aldı. Öyle özel bir gün falan diye almadı, bana her zaman çiçek alır kendisi." ifadelerini kullandı.
  • Edvina Sponza: İbrahim Kutluay bana her zaman çiçek alır

    "AİLESİ URLA'DA"

    Bayram planlarından bahseden Kutluay ise, "Bayramda Urla’ya gideceğiz. Edvina’nın ailesi orada zaten, onları da ziyaret edeceğiz. Oradan da Çeşme’ye geçeriz belki." dedi.
  • Edvina Sponza: İbrahim Kutluay bana her zaman çiçek alır

    2 ay önce de Bebek'te yürüyüş yapan Edvina Sponza, yine elinde çiçeklerle objektiflere yansımıştı.
  • Edvina Sponza: İbrahim Kutluay bana her zaman çiçek alır

    "BARIŞACAĞIMIZI SANMIYORUM"

    Kutluay, daha önce yaptığı açıklamada, "Edvina ile ayrıldık." derken, bir muhabirin, "Ciddi misiniz?" sorusuna, "Vallahi ayrıldık." yanıtını vermişti.
  • Edvina Sponza: İbrahim Kutluay bana her zaman çiçek alır

    İbrahim Kutluay, "İlk ayrılmamız değil. Birçok kez ayrılıp, barıştık ama artık bir daha barışacağımızı sanmıyorum." demişti. Ancak ikili, beraberliklerine yeniden şans vermişti.
  • Edvina Sponza: İbrahim Kutluay bana her zaman çiçek alır

    ESKİ EŞİYLE BUZLARI ERİTTİ

    2005 yılında nikah masasına oturan manken Demet Şener ve eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, 2018'de evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Şener, Kutluay'ın kendisine 'ihanet' ettiğini söyleyerek, boşanma davası açmıştı. Çift, olaylı geçen dava sonrasında da nafaka nedeniyle pek çok kez mahkemelik olmuştu.
  • Edvina Sponza: İbrahim Kutluay bana her zaman çiçek alır

    "BENİM İÇİN ZOR BİR SÜREÇ OLDU"

    Şener ve Kutluay, aralarındaki buzları eritmişti. Şener, "Çocuklarımız için bir araya geldik. Görüşmeye devam edeceğiz. Kendi kırgınlık ve kızgınlıklarımı geride bıraktım. Benim içim zor bir süreçti ama çocuklarım için bunu yapıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
  • Edvina Sponza: İbrahim Kutluay bana her zaman çiçek alır

    "İÇİMDE HİÇ KİN KALMADI"

    "İçinizde İbrahim Bey'e dair bir kin kaldı mı?" sorusuna yanıt veren Şener, "Kalmadı. Bu duygudan uzaklaşmak için çok mücadele verdim, çok uğraştım. Hatta 'kin' demeyelim de 'kızgınlık' desek daha doğru olur. 'Affettim' diyemesem de kızgınlığımı yendim." demişti.

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