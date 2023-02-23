Edvina Sponza: Vefat eden herkes yakınımızdır

"ELİMİZDEN GELEN YARDIMLARI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Edvina Sponza, "Hepimiz perişan olduk. Çok insanımızı kaybettik. Elimizden gelen yardımları yapmaya çalışıyoruz. Konuştukça gözlerim doluyor. Akrabam, arkadaşım yok ama vefat eden herkes yakınımızdır" diye konuştu.