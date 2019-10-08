Eğer iPhone 6s veya iPhone 6s Plus açılmıyorsa…

Apple, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerinde tespit edilen bir arıza ile ilgili olarak tamir programı başlattı.

2015 yılında piyasaya çıkarılan iPhone 6s ve iPhone 6s Plus’lerin bazılarında bulunan bileşenler nedeniyle cihazların açılma sorunu yaşadığını doğrulayan ABD’li şirket, bu modellere sahip olan kullanıcıların cihazlarını ücretsiz olarak tamir edeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak destek sayfasında bir açıklama yapan Apple’ın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“Bazı iPhone 6s ve iPhone 6s Plus’ların, bir bileşeni nedeniyle açılmayabileceği belirlendi. Bu sorun yalnızca Ekim 2018 ile Ağustos 2019 arasında üretilen sınırlı seri numara aralığında cihazları etkiliyor. Bu sorunu yaşadığınızı düşünüyorsanız, lütfen iPhone 6s veya iPhone 6s Plus'ınızın ücretsiz olarak onarıma uygun olup olmadığını görmek için seri numarası denetleyicisini kullanın.”

PROGRAM KAPSAMINDA OLUP OLMADIĞINIZI KONTROL EDİN

Eğer iPhone 6s veya iPhone 6s Plus kullanıcısı iseniz ve benzer bir sorunu yaşıyorsanız, Apple’ın destek sayfası üzerinden (https://support.apple.com/tr-tr/iphone-6s-6s-plus-no-power-issues-program) cihazınızın bu sorundan etkilenip, etkilenmediğini ve ücretsiz tamir programı kapsamında olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Üretim hatasından kaynaklanan bu sorun için sunulan ücretsiz tamir programının dünya genelinde geçerli olduğunu açıklayan Apple, programın son 2 yılda satın alınan iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerini kapsadığı duyurdu.