Eğitim Öğretim Yardımı başvuruları başladı mı? 2024 Kırtasiye Yardımı Başvuru tarihi ne zaman, nasıl başvuru yapılır, başvuru şartları neler?
Okulların açılmasına kısa bir süre kala, öğrencilere yapılacak kırtasiye yardımı başvuruları velilerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılının 9 Eylül'de başlayacak olmasıyla birlikte, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak isteyen aileler, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan kırtasiye yardımı ödemelerinin detaylarını merak ediyor. Bu yardımlar, öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine yılda bir kez ödeniyor. Peki, kırtasiye yardımı başvuruları ne zaman ve nereden yapılır? İşte, e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvurularla ilgili merak edilenler!
Okulların açılmasına kısa bir süre kala, veliler çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için araştırmalara başladı. MEB takvimine göre 2024-2025 eğitim öğretim dönemi 9 Eylül'de başlayacak. Eğitim ve öğretim yardımı olarak bilinen kırtasiye yardımı başvuruları hakkında detaylar, sosyal yardımların nasıl alınacağı ve başvuru süreçleri merak ediliyor. İşte detaylar...
KIRTASİYE DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri, her yıl 1 Eylül ile 31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi doğrulanan hak sahiplerine tek seferde yapılır.
Kırtasiye desteğinin ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.
KIRTASİYE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Eğitim öğretim yardım ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden SGK'nın "Eğitim Öğretim Yardım Talebi" sekmesinden gerçekleştirebilir.
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;
Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,
2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,
2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,
Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),
Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.