Tartışma kanlı bitti

Edinilen bilgiye göre olay, sabaha karşı saat 04.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin otoparkında meydana geldi. Kemer'deki ünlü bir eğlence merkezinin güvenlik müdürü olan 2 çocuk babası Hakan Çopuroğlu (39) ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 4 kişi arasında tartışma çıktı. İHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesiyle şüpheliler, yanlarında bulunan av tüfeği ile Çopuroğlu'na ateş etti. Çopuroğlu, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Hakan Çapuroğlu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.





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