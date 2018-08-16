Ehliyet sınav sonuçları için geri sayım başladı. 4 Ağustos 2018 tarihinde MEB tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavı sonrası sınav sonuçları merak ediliyordu. Sürücü adayları için müjdeyi MEB vermişti. Sınav sonuçları bugün açıklanacak. MEB, ehliyet sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını duyurdu mu? İşte ayrıntılar...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ehliyet sınav sonuçları bugün 16 Ağustos 2018 Perşembe günü açıklanacağı MEB iş takviminde belirtilmişti. Sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı henüz belli değil.

EHLİYET SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

Ehliyet sınavı sonuçlarını görüntülemek için TC Kimlik No ile sorgulama yapılması gerekmektedir. 4 Ağustos ehliyet sınav sonuçlarını sorgulamak için alt kısımda yer alan "sonuç linki" ile MEB sayfasına yönlendirileceksiniz. Daha sonra MEB Motorlu Taşıtlar Sınav sayfasında girdiğiniz sınavın sonuç bilgisi linkine tıklayarak ulaşabileceğiniz sorgulama alanında, TC Kimlik No ve güvenlik numarasını girerek ehliyet sınav sonucunuzu görüntülemeniz mümkün olacaktır.

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DİRESKSİYON SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

25-26 Ağustos 2018, 1-2 Eylül 2018 ve 8-9 Eylül 2018 tahmini sınav tarihleridir. Kursların bulunduğu ilçelerdeki yoğunluğa göre ana ve ara sınav tarihleri değişebilir. Ehliyet sınavları aday sayısı bakımından katılımın yoğunluğuna göre direksiyon sınav tarihleri çok değişkenlik gösterecektir.

EHLİYET SINAVI BARAJ PUANI KAÇ?

12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir. Baraj puanını geçen sürücü adayları, ehliyet sınavının ikinci aşaması olan direksiyon sınavına katılacak.

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