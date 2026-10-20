ABD'den Çinli yapay zekaya yasak

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek’e yönelik kısıtlamaları içeren karar metnini kamuoyuna açıkladı. 24 Temmuz’da yayımlanan karar, federal sivil kurumların bilgi teknolojisi sistemlerinde DeepSeek teknolojilerinin kullanılmasını yasaklıyor.

Düzenleme, şirketin doğrudan geliştirdiği ürünlerin yanı sıra DeepSeek teknolojisi kullanılarak geliştirilen üçüncü taraf ürün ve hizmetlerini de kapsıyor. Hazine, Dışişleri ve Adalet bakanlıkları gibi federal sivil kurumlar karar kapsamında yer alırken, Savunma Bakanlığı uygulamanın dışında tutuldu.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ ÖN PLANDA

DHS'nin kararında, DeepSeek'in yapay zeka modellerinin birden fazla güvenlik tehdidi oluşturduğu belirtildi. Bakanlık, Çinli yetkililerin hassas verilere erişebilmesi ve olası siber güvenlik açıkları konusunda endişelerini dile getirdi.

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Kararda, DeepSeek modellerinin kullanılması halinde ABD hükümetine ait hassas verilerin Çin'e aktarılabileceği uyarısı yapıldı. Böyle bir veri aktarımının, Amerikan vatandaşları ve hükümet programları hakkında istihbarat elde edilmesine imkân sağlayabileceği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca modellerin kötü amaçlı yazılım veya başka güvenlik açıkları barındırabileceğine dikkat çekti. Açık kaynaklı araştırmalarda DeepSeek'in iOS uygulamasında birden fazla kritik güvenlik açığının tespit edildiği kaydedildi.

DEEPSEEK'E YÖNELİK KISITLAMALAR GENİŞLİYOR

Washington ile Pekin arasında teknolojik üstünlük mücadelesinin yoğunlaştığı bir dönemde alınan karar, ABD'nin DeepSeek'e yönelik daha önce uygulamaya koyduğu kısıtlamaların devamı niteliğini taşıyor.

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DeepSeek'in 2025 yılının başında küresel ölçekte dikkat çekmesinin ardından ABD'deki çeşitli kurumlar şirketin yapay zeka modellerinin kullanımına yönelik sınırlamalar getirmişti.

ABD Kongresi, Aralık 2025'te kabul edilen düzenlemeyle DeepSeek'in istihbarat topluluğuna ait sistemlerde kullanılmasını kısıtlamıştı. Mart 2025'te ise ABD Ticaret Bakanlığına bağlı birimler, çalışanlarına DeepSeek'in hükümet cihazlarında kullanımının yasaklandığını bildirmişti.

Bloomberg'in Ocak 2025'teki haberine göre, Savunma Bilgi Sistemleri Ajansı da DeepSeek modellerine erişimi engellemek için harekete geçmişti.

İSTİSNA TALEBİ MÜMKÜN

Karar kapsamında yürütme organına bağlı kurumlar, uygulamaya uyum için ek süre verilmesi de dahil olmak üzere istisna talebinde bulunabilecek. Bunun için kararın yayımlanmasından itibaren 60 gün içinde İç Güvenlik Bakanlığına yazılı gerekçe sunulması gerekiyor.