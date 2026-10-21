Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.797,70 %3,22
        DOLAR 49,5989 %0,07
        EURO 55,7182 %-0,04
        GRAM ALTIN 6.561,89 %-0,17
        BITCOIN 82.816,00 %0,09
        FAİZ 39,54 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 91,42 %-1,13
        GBP/TRY 66,3880 %0,04
        EUR/USD 1,1226 %-0,10
        BRENT PETROL 107,08 %0,72
        ÇEYREK ALTIN 10.728,70 %-0,17
        Haberler Ekonomi Teknoloji Apple, iPhone için ABD'de üretimi genişletiyor

        Apple, iPhone için ABD'de üretimi genişletiyor

        ABD'li teknoloji şirketi Apple, iPhone Duo ve iPhone 18 Pro'nun kritik bileşenlerinin ABD'de üretilmesi için Amerikan şirketleriyle yeni işbirliklerini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 07:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Apple, iPhone için ABD'de üretimi genişletiyor

        Apple'dan yapılan açıklamada, "Amerikan Üretim Programı (AMP)" kapsamında Pennsylvania merkezli titanyum üreticisi Perryman Company ile ortaklık kurmak ve Delaware merkezli Qnity Electronics ile ortaklığını büyütmek üzere yeni anlaşmalara imza atıldığı bildirildi.

        Şirketin ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo'da kullanılacak titanyum kasa için Perryman ile çalışılacağına işaret edilen açıklamada, Apple'ın üç yıl içinde bu şirkete 100 milyon dolara kadar yatırım taahhüdünde bulunduğu aktarıldı.

        Açıklamada, Perryman'ın, iPhone Duo için üreteceği malzemelerde en az yüzde 80 geri dönüştürülmüş içerik kullanacağı kaydedildi.

        REKLAM

        Apple'ın iPhone 18 Pro'nun kamera sisteminde kullanılan yeni değişken diyafram teknolojisi için de Qnity Electronics ile ortaklığını genişleteceği belirtilen açıklamada, bu şirketin 48 megapiksel Fusion ana kameranın temel bileşenlerinden olan gelişmiş filmleri ABD'de üreteceği ifade edildi.

        Açıklamada, değişken diyafram sisteminin, cihazın ışık koşullarına göre kameraya giren ışığı otomatik olarak ayarlamasını sağlayarak düşük ışıkta daha fazla ışık, parlak ortamlarda ise daha keskin detay elde edilmesine yardımcı olacağı vurgulandı.

        iPhone Duo ve iPhone 18 Pro'da kullanılan yaklaşık 100 bileşenin, bir düzineden fazla eyalette faaliyet gösteren ABD'li şirketler tarafından üretildiğinin altı çizilen açıklamada, bu kapsamda Broadcom, Corning, Coherent, TSMC ve Amkor Technology gibi şirketlerle ortaklık yürütüldüğü belirtildi.

        REKLAM

        Açıklamada, yıl sonuna kadar dünya genelinde satılan iPhone ve Apple Watch modellerinin tüm camlarının Kentucky'deki Corning tesisinde üretilmesinin hedeflendiği, Arizona'daki TSMC fabrikasının ise 2026'da Apple için 100 milyondan fazla çip üretmesinin beklendiği aktarıldı.

        Apple'ın, ABD'nin tüm eyaletlerinde tedarikçilerle çalıştığı ve 450 binden fazla Amerikalının istihdamını desteklediği vurgulanan açıklamada, gelişmiş üretim ve kritik bileşen üretimini ABD'ye getirmeyi amaçlayan, 600 milyar dolarlık dört yıllık yatırım taahhüdünün bir parçası olarak çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        FETÖ'nün mahrem yapısına operasyon

        İstanbul merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

        #apple
        #iphone
        #telefon
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran mesajı: Savaş çok yakında sona erecek
        Trump'tan İran mesajı: Savaş çok yakında sona erecek
        Yeni Parti'nin ismi AYM gündeminde
        Yeni Parti'nin ismi AYM gündeminde
        Türk otomotivi Avrupa için kenetlendi
        Türk otomotivi Avrupa için kenetlendi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Sevgiliye 2 bıçakla saldırı! Kıskançlık kanlı bitti
        Sevgiliye 2 bıçakla saldırı! Kıskançlık kanlı bitti
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        Baba oğul cinayetinde 'yasak aşk' iddiası
        Baba oğul cinayetinde 'yasak aşk' iddiası
        Fon mağdurlarına ara ödeme teklifi Meclis'te
        Fon mağdurlarına ara ödeme teklifi Meclis'te
        Tavan kör etti!
        Tavan kör etti!
        ABD'de 300 binden fazla vize iptal edildi
        ABD'de 300 binden fazla vize iptal edildi
        İşe iade için 30 işçi kriteri
        İşe iade için 30 işçi kriteri
        3 bölge için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinde
        3 bölge için sağanak uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normalinde
        24 yaralı! Otobüs üst geçide çarptı
        24 yaralı! Otobüs üst geçide çarptı
        Fenerbahçe'ye son dakika şoku!
        Fenerbahçe'ye son dakika şoku!
        "Kazanırız taraftarımızla barışırız"
        "Kazanırız taraftarımızla barışırız"
        A Planı dağıldı, B ve C planları yetmedi!
        A Planı dağıldı, B ve C planları yetmedi!
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        TFF, Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı!
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        Libya, Türkiye ile imzalanan anlaşmayı onayladı
        "Singo uygun olması halinde süre alacak!"
        "Singo uygun olması halinde süre alacak!"
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar