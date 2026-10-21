Apple, iPhone için ABD'de üretimi genişletiyor

Apple'dan yapılan açıklamada, "Amerikan Üretim Programı (AMP)" kapsamında Pennsylvania merkezli titanyum üreticisi Perryman Company ile ortaklık kurmak ve Delaware merkezli Qnity Electronics ile ortaklığını büyütmek üzere yeni anlaşmalara imza atıldığı bildirildi.

Şirketin ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo'da kullanılacak titanyum kasa için Perryman ile çalışılacağına işaret edilen açıklamada, Apple'ın üç yıl içinde bu şirkete 100 milyon dolara kadar yatırım taahhüdünde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Perryman'ın, iPhone Duo için üreteceği malzemelerde en az yüzde 80 geri dönüştürülmüş içerik kullanacağı kaydedildi.

REKLAM

Apple'ın iPhone 18 Pro'nun kamera sisteminde kullanılan yeni değişken diyafram teknolojisi için de Qnity Electronics ile ortaklığını genişleteceği belirtilen açıklamada, bu şirketin 48 megapiksel Fusion ana kameranın temel bileşenlerinden olan gelişmiş filmleri ABD'de üreteceği ifade edildi.

Açıklamada, değişken diyafram sisteminin, cihazın ışık koşullarına göre kameraya giren ışığı otomatik olarak ayarlamasını sağlayarak düşük ışıkta daha fazla ışık, parlak ortamlarda ise daha keskin detay elde edilmesine yardımcı olacağı vurgulandı.

iPhone Duo ve iPhone 18 Pro'da kullanılan yaklaşık 100 bileşenin, bir düzineden fazla eyalette faaliyet gösteren ABD'li şirketler tarafından üretildiğinin altı çizilen açıklamada, bu kapsamda Broadcom, Corning, Coherent, TSMC ve Amkor Technology gibi şirketlerle ortaklık yürütüldüğü belirtildi.

REKLAM

Açıklamada, yıl sonuna kadar dünya genelinde satılan iPhone ve Apple Watch modellerinin tüm camlarının Kentucky'deki Corning tesisinde üretilmesinin hedeflendiği, Arizona'daki TSMC fabrikasının ise 2026'da Apple için 100 milyondan fazla çip üretmesinin beklendiği aktarıldı.

Apple'ın, ABD'nin tüm eyaletlerinde tedarikçilerle çalıştığı ve 450 binden fazla Amerikalının istihdamını desteklediği vurgulanan açıklamada, gelişmiş üretim ve kritik bileşen üretimini ABD'ye getirmeyi amaçlayan, 600 milyar dolarlık dört yıllık yatırım taahhüdünün bir parçası olarak çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.