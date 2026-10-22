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        Haberler Ekonomi Teknoloji Çocuklar oynayarak öğreniyor, şehirler yarışıyor

        Çocuklar oynayarak öğreniyor, şehirler yarışıyor

        Türkiye İş Bankası, çocukların eğitimini, öğrenme ve keşfetme deneyimini desteklemek amacıyla dijital öğrenme platformu Bilim Fabrikası'nı hayata geçirdi. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik platformda eğitici oyunlar ve çevrimiçi deneyler eğlenceli şekilde sunuluyor. Çocukların okulda öğrendikleri bilgileri pekiştirmesine katkı sağlayan, Türkiye'nin dört bir yanından ücretsiz erişilebilen platform, öğrenciler kadar öğretmenlerin de derslerde yararlanabileceği bir kaynak olarak tasarlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 17:32 Güncelleme:
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        Çocuklar dijital oyunlarla öğreniyor

        Çocukların öğrenme süreçlerini dijital dünyanın sunduğu olanaklarla zenginleştirmeyi amaçlayan ve Imona Technologies iş birliğiyle geliştirilen Bilim Fabrikası, bilgiyi yalnızca okuyarak değil; deneyerek, uygulayarak ve eğitici oyunlardaki görevleri tamamlayarak eğlenceli bir öğrenme yaklaşımı üzerine kurgulandı.

        Platformda, matematik, devre tasarımı, mantık&bulmaca, kimya, biyoloji ve tarım gibi farklı temalarda oyunlar ve deneyler yer alıyor.

        TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN KATILIM

        Platformda, çocukların yaş gruplarına göre farklı seviyelerde oyunlar, içerikler sunuluyor. Çocuklar platforma katılırken kendi şehirlerini de seçerek Türkiye’nin farklı bölgelerindeki akranlarıyla etkileşim kurabiliyor. Böylece ülkenin dört bir yanından öğrencilerin bir araya geldiği ortak bir öğrenme deneyimi ve turnuva atmosferi oluşuyor.

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        Bilim Fabrikası’ndaki eğitici oyunlarda görevlerini tamamlayan öğrenciler, puan kazandıkça bulunduğu şehrin skorunu yükseltiyor ve çeşitli ödüller kazanma fırsatı elde ediyor.

        ÖĞRETMENLER İÇİN DE DİJİTAL BİR KAYNAK

        İçerikler, Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) yürüttüğü Öğretmen Ağı iş birliğiyle alınan öğretmen geri bildirimleri doğrultusunda, öğretmenlerin de derslerinde kullanabileceği biçimde hazırlandı. Öğretmenler; deney, oyun ve etkileşimli içeriklerle derslerini zenginleştirebiliyor.

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        #Türkiye İş Bankası
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