e-ticaret devinden yılın ikinci işten çıkarma kararı
ABD merkezli e-ticaret şirketi eBay, operasyonlarını sadeleştirmek ve kaynaklarını hızlı büyüyen alanlara yönlendirmek amacıyla işgücünün yaklaşık yüzde 9'unu işten çıkaracağını açıkladı
ABD merkezli e-ticaret şirketi eBay, operasyonlarını sadeleştirmek ve kaynaklarını en hızlı büyüyen iş alanlarına yönlendirmek amacıyla çalışanlarının yaklaşık yüzde 9'unun işine son vermeyi planlıyor.
Şirket içi bir nota göre, eBay Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Iannone, işten çıkarma kararını çalışanlarına duyurdu.
Şirket sözcüsü de çarşamba günü Reuters'a yaptığı açıklamada, yaklaşık 1.000 çalışanın işten çıkarılacağını doğruladı.
Geçen yılın sonunda 12 bin 300 çalışanı bulunan eBay, operasyonlarını yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında Şubat ayında da işgücünün yaklaşık yüzde 6'sına karşılık gelen 800 kişinin işine son vermişti.
eBAY HİSSELERİ BU YIL YAKLAŞIK YÜZDE 40 YÜKSELDİ
eBay, kimliği doğrulanmış lüks ürünler, koleksiyon ürünleri ve yenilenmiş ürünlere odaklanarak rakiplerinden farklılaşmayı başardı.
Şirketin yüksek değerli ürünlere daha fazla ödeme yapmaya istekli tüketicileri hedefleyen stratejisi, hisselerinin yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 40 değer kazanmasına katkı sağladı.
Iannone, çalışanlara gönderdiği notta, "Stratejimiz işe yarıyor" ifadelerini kullanarak şirketin önündeki büyüme fırsatlarından yararlanmaya devam edebilmesi için odaklanılacak ve yatırım yapılacak alanlarda düşünceli tercihler yapılması gerektiğini belirtti.