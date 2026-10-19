Elon Musk'tan dev vaat: ABD'deki her çocuğa SpaceX hissesi dağıtacak
ABD'li milyarder Elon Musk gelecek yıl, ABD'deki her çocuğa birer adet SpaceX hisselerinden vereceğini açıkladı
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformunda dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Musk, paylaşımında "Gelecek yıl Amerika'daki her çocuğa SpaceX hisselerimden birini vereceğim. Bu birçok adımın ilki olacak" ifadelerini kullandı.
Söz konusu planın hayata geçirilmesi halinde ABD'de milyonlarca çocuğun SpaceX hissesi sahibi olmasını planlıyor. Ancak Musk, hisselerin dağıtımının kapsamına ve nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
HİSSELERİN TOPLAM PİYASA DEĞERİ 10,5 MİLYAR DOLARI BULABİLİR
30 Haziran 2026 tarihli son bilidirime göre Elon Musk'ın yaklaşık 6,42 milyar adet SpaceX hissesi bulunuyor. Bu miktar SpaceX'in toplam sermayesinin yüzde 48,4'üne karşılık geliyor.
Musk'ın açıklamasının ABD'deki 18 yaş altındaki yaklaşık 72 milyon çocuğun tamamını kapsaması halinde dağıtılacak hisseler, elindeki SpaceX hisselerinin yaklaşık yüzde 1,1'ine karşılık gelecek.
Çocuklara dağıtılması öngörülen 72 milyon hissenin toplam piyasa değeri yaklaşık 10,5 milyar dolar oluyor.