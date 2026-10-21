Getty Images, ABD'de iflas başvurusunda bulundu

Şirketten yapılan açıklamada, Delaware eyaletindeki iflas mahkemesine yapılan başvuruyla, alacaklılarla daha önce üzerinde anlaşmaya varılan finansal yeniden yapılandırma planının hayata geçirileceği belirtildi.

ABD'de "Chapter 11" olarak bilinen iflas koruma süreci kapsamında Getty Images'ın faaliyetlerini normal şekilde sürdüreceği, çalışanların, müşterilerin ve iş ortaklarının süreçten etkilenmesinin beklenmediği bildirildi.

Getty Images'ın 12 Ekim'de duyurduğu anlaşma kapsamında, Getty ailesi ve ABD'li Koch Equity Development tarafından şirkete 533 milyon dolara kadar yatırım yapılması, 270 milyon dolarlık teminatsız tahvil borcunun kapatılması ve diğer borçların ödeme koşullarının iyileştirilmesi öngörülüyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Getty Images Üst Yöneticisi (CEO) Craig Peters, iflas başvurusunun daha önce duyurulan yeniden yapılandırma planının uygulanmasına yönelik bir adım olduğunu belirterek, "Getty Images normal faaliyetlerini sürdürüyor. Bu süreç, mali yapımızı ve faaliyetlerimiz dışındaki bazı yükümlülüklerimizi düzenleyerek içerik ve hizmetlerimize daha fazla yatırım yapılmasını destekliyor." ifadelerini kullandı.

Şirketin yeniden yapılandırmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak halka açık şirket statüsünden çıkması ve Getty ailesi ile Koch Equity Development'ın kontrolünde özel bir şirkete dönüşmesi bekleniyor.

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Shutterstock ile birleşme girişimi sonuçsuz kalmıştı

Getty Images, Ocak 2025'te rakibi Shutterstock ile yaklaşık 3,7 milyar dolar değerinde birleşme anlaşmasına varmış ancak İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumunun (CMA) rekabet endişeleri nedeniyle Shutterstock'ın editoryal içerik faaliyetlerinin satılmasını şart koşmasının ardından Temmuz 2026'da anlaşmayı feshetmişti.

Birleşme girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından mali yapısını güçlendirmek için alternatifleri değerlendirmeye başlayan şirket, ağustosta açıkladığı ikinci çeyrek bilançosunda 85,8 milyon dolar net zarar bildirmiş, toplam borcu ise haziran sonu itibarıyla yaklaşık 2,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

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Getty Images'ın hisselerinin New York Borsası'ndaki işlemleri, hisse fiyatının aşırı düşük seviyelere gerilemesi nedeniyle 29 Eylül'de askıya alınmış, hisseler 30 Eylül'den itibaren tezgah üstü piyasada işlem görmeye başlamıştı.