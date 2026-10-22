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        Haberler Ekonomi Teknoloji IBM'in geliri üçüncü çeyrekte 17,1milyar dolara ulaştı

        IBM'in geliri üçüncü çeyrekte 17,1milyar dolara ulaştı

        ABD merkezli teknoloji şirketi IBM'in geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5 artarak 17,1 milyar dolara yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 07:30 Güncelleme:
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        IBM'in geliri üçüncü çeyrekte 17,1milyar dolara ulaştı

        IBM, 2026 yılının temmuz-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, şirketin geliri yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artışla 17,1 milyar dolara ulaştı. IBM, geçen yılın aynı döneminde 16,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Şirketin net karı da üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 26 artarak 2,19 milyar dolara yükseldi. IBM'in net karı geçen yılın aynı döneminde 1,74 milyar dolar olmuştu.

        Firmanın hisse başına karı, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemindeki 1,84 dolar seviyesinden 2,31 dolara çıktı.

        IBM, 2026 yılının tamamına ilişkin sabit kur bazında yüzde 4 ila 5 aralığındaki gelir büyümesi beklentisini korudu.

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        IBM Üst Yöneticisi (CEO) Arvind Krishna, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, çeyrek boyunca disiplinli uygulama yaklaşımının gelir büyümesini hızlandırdığını ve güçlü serbest nakit akışı sağladığını aktardı.

        Krishna, "Müşterilerimiz artık yalnızca dar kapsamlı veya yeni ortaya çıkan sorunları çözmek yerine tüm operasyonel modellerini dönüştüren şekillerde Süper Zeka'yı devreye alıyor." dedi.

        Yıl geneline ilişkin beklentilerini de paylaşan Krishna, serbest nakit akışının yıllık bazda 1 milyar doların üzerinde artmasını beklediklerini belirtti.

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