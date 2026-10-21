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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kapasite kullanımında hafif artış

        Kapasite kullanımında hafif artış

        İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı, ekimde 0,3 puan artarak yüzde 74,5 oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 13:44 Güncelleme:
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        Kapasite kullanımında hafif artış

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.

        1965 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar değerlendirilerek sonuçlar oluşturuldu. Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ekimde önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti.

        İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise ekimde aylık bazda 0,3 puan artışla yüzde 74,5 oldu.

        Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:

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        Aylar/Yıl 2025 2026
        Ocak 74,6 74,1
        Şubat 74,5 73,5
        Mart 74,4 73,3
        Nisan 74,3 73,8
        Mayıs 75,0 74,2
        Haziran 74,6 74,5
        Temmuz 74,2 73,9
        Ağustos 73,5 73,5
        Eylül 74,0 74,2
        Ekim 74,2 74,5
        Kasım 74,4
        Aralık 74,4
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        #TCMB
        #kapasite kullanım oranı
        #imalat
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