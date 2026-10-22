KPMG'nin dünya genelindeki CEO'ların bakış açılarını, stratejilerini ve planlama yaklaşımlarını ortaya koymak amacıyla hazırladığı “Küresel CEO Öngörüleri” araştırmasının sonuçları yayımlandı. 12'ncisi yapılan araştırma yıllık geliri 500 milyon doların üzerinde olan şirketleri yöneten 1.400 CEO'nun görüşlerine dayanıyor.

Araştırmadan çıkan sonuçlar, CEO'ların kendi şirketlerinin gelecek üç yıllık büyüme beklentilerine duyduğu güven ile küresel ekonomiye yönelik beklentileri arasındaki farkın açıldığını ortaya koyuyor. CEO'ların şirketlerinin üç yıllık büyüme beklentilerine duydukları güven 2025'te yüzde 79 iken 2026'da yüzde 84'e yükseldi. Buna karşın küresel ekonomiye duydukları güven yüzde 68'den yüzde 65'e gerileyerek 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi. CEO'ların şirketlerinin finansal performansına yönelik beklentileri de güçlenirken, yıllık en az yüzde 2,5 büyüme bekleyenlerin oranı 2025'teki yüzde 61 seviyesinden bu yıl yüzde 68'e çıktı.

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Sonuçlar, CEO'ların dış ortamda artan belirsizliğe rağmen kendi şirketlerinde büyümeyi sürdürebileceklerine inandıklarını gösterirken, yüzde 79'u şirketlerinin uzun vadeli başarısını güvence altına alma konusunda üzerlerinde daha fazla baskı hissettiklerini belirtiyor.

SİBER GÜVENLİK BÜYÜMENİN ÖNÜNDEKİ EN ÖNEMLİ RİSK

CEO'ların büyümeye olan güvenini ise değişen riskler zorluyor. Özellikle siber güvenlik ve veri güvenliği büyümenin önündeki başlıca tehdit olarak görülüyor. CEO'ların yüzde 31'i siber güvenlik ve veri güvenliğini büyüme açısından en önemli tehdit olarak gösterirken, küresel ekonomik belirsizlik yüzde 28, jeopolitik istikrarsızlık ve düzenleyici baskılar ise yüzde 26'şar oranla bunu takip ediyor. Tedarik zinciri dayanıklılığı da yüzde 24 ile bu risklerin hemen arkasında yer alırken, bulgular CEO'ların tek bir baskın riske odaklanmak yerine birden fazla potansiyel kesintiye karşı hazırlık yaptığını gösteriyor.

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Risk ortamındaki bu değişime karşı CEO'ların iş risklerini azaltmak amacıyla yatırımlarını artırdığı alanlar arasında en sık belirtilen alan, yüzde 45 ile siber güvenlik ve dijital risklere karşı dayanıklılık oldu. Düzenleyici uyum ve raporlama yüzde 36 ile ikinci sırada yer alırken, yapay zekânın operasyonlara ve iş akışlarına entegrasyonu yüzde 32 ile üçüncü sırada bulunuyor.

YAPAY ZEKÂ YATIRIMLARDAKİ AĞIRLIĞINI ARTIRIYOR

Araştırmaya göre yapay zekâ, CEO'ların yatırım planlarının artık ayrılmaz bir parçasına dönüştü. CEO'ların yüzde 79'u, önümüzdeki üç yılda yapay zekânın en önemli yatırım önceliklerinden biri olmaya devam edeceğini söylüyor, 2025'te bu oran yüzde 71 seviyesindeydi. Şirketlerinin bu alandaki ilerlemesine duydukları güven de yüksek. CEO'ların yüzde 66'sı doğru hızda ilerlediklerini veya diğerlerinin önünde olduklarını düşünüyor. Yüzde 29'u geleceğe temkinli bir iyimserlikle bakarken yaklaşık yüzde 5'i ise yapay zekâ konusunda zorlandıklarını veya nasıl ilerleyeceklerinden emin olmadıklarını belirtiyor. CEO'ların yüzde 72'si yani yaklaşık dörtte üçü de önümüzdeki yıl toplam bütçelerinin yüzde 10'undan fazlasını yapay zekâ yatırımlarına ayırmayı öngörüyor.

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Yapay zekâ yatırımlarını uygulamaya geçirmek ve değere dönüştürmek söz konusu olduğunda CEO'ların en fazla zorlandıkları konu yüzde 57 ile etik sorunlar olurken, bunu yüzde 52 ile siber güvenlik, yüzde 51 ile maliyet ve yüzde 50 ile veri egemenliği gereklilikleri izliyor. Yapay zekâ yatırımlarından geri dönüş beklentisi ise ağırlıklı olarak orta vadeye odaklanırken, CEO'ların yüzde 71'i yatırımlarının karşılığını bir ila üç yıl içinde, yüzde 17'si ise 12 ay içinde almayı bekliyor.

ÇALIŞAN SAYISI ARTIYOR, ANCAK İŞ GÜCÜNDEKİ ASIL SORUN YETKİNLİK

Araştırmaya göre CEO'ların yüzde 89'u şirketlerinin toplam çalışan sayısının önümüzdeki üç yıl içinde artmasını beklerken, yüzde 62'si bu artışın yüzde 5'in altında kalacağını öngörüyor. Şirketlerin büyümeyi desteklemek için gelecekte ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri geliştirmeye odaklandığı görülürken, CEO'ların yüzde 56'sı yetkinlik açığını önemli bir iş gücü sorunu olarak tanımlıyor.

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Çalışanların yapay zekâ sistemleri konusunda geliştirilmesi ve eğitilmesi yüzde 52 ile ikinci önemli iş gücü sorunu olurken, yetenekleri çekmek ve elde tutmak yüzde 47 ile bunu takip ediyor. CEO'ların yüzde 51'i önümüzdeki 12 ay içerisinde yapay zekânın çalışanların rollerine etkisi konusunda açık iletişim kurmayı planlarken, yüzde 46'sı yeniden beceri kazandırma ve yetkinlik geliştirme programları uygulamayı, yine yüzde 46'sı ise yapay zekânın çalışanlara işlerinde nasıl destek olabileceğine yönelik role özel eğitimler sunmayı planlıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANA İŞ STRATEJİSİNE DAHA FAZLA ENTEGRE EDİLİYOR

CEO'ların büyük bölümü, son dönemdeki jeopolitik gelişmelerin ve şirket içi baskıların sürdürülebilirliği ana iş stratejisine daha fazla yaklaştırdığını belirtiyor. CEO'ların yüzde 63'ü geçtiğimiz yıl sürdürülebilirliğe yönelik temel yaklaşımının bu konuyu iş stratejisine daha derin biçimde entegre etmek olduğunu belirtirken, yüzde 21'i şirket açısından en kritik konulara yeniden odaklandığını ve yüzde 14'ü çalışmalarını genişlettiğini ifade ediyor. Net Sıfır ve benzeri iklim hedeflerine ulaşmayı zorlaştıran başlıca unsurların başında yüzde 22 ile tedarik zincirlerindeki karbon emisyonlarını azaltmak geliyor. Bunu yüzde 20 ile bölgeler arasında farklılık gösteren düzenlemeler, yüzde 16 ile maliyetler ve yüzde 15 ile gerekli beceri ve uzmanlığa sahip çalışan eksikliği izliyor.

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Rapora göre CEO'lar yapay zekânın iklim ve sürdürülebilirlik önceliklerini destekleme konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyor. CEO'ların yüzde 82'si yapay zekânın emisyonların azaltılması ve enerji verimliliğinin artırılmasına, yüzde 81'i iklim riski modellemesi ve senaryo planlamasına, yine yüzde 81'i sürdürülebilirlikle ilgili veri kalitesi ve raporlamanın geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

“BÜYÜME İÇİN STRATEJİ, TEKNOLOJİ, RİSK, İNSAN VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KARARLARI BİRBİRİNİ DESTEKLEMELİ”

Araştırma hakkında görüşlerini paylaşan KPMG Türkiye Ülke Başkanı İsmail Önder Ünal, “Araştırmamızdan çıkan bulgular CEO'ların şirketlerine yatırım yapmaya hazır olduğunu ancak büyümenin artık yalnızca sermaye ayırmaktan daha fazlasına bağlı olduğunu gösteriyor. Örneğin siber tehditlere karşı dayanıklılık hem risk yönetimini hem de yapay zekânın nasıl hayata geçirileceğini doğrudan etkiliyor. İş gücü planlarının başarıya ulaşması için mevcut yetkinlik açıklarının kapatılması gerekiyor. Sürdürülebilirlik artık şirket stratejisi ve yatırım kararlarıyla daha iç içe ilerlerken enerji tercihleri de CEO'ların operasyonel planlamasında giderek daha önemli bir yer tutuyor. Araştırmamız CEO'ların önündeki belirleyici görevin strateji, teknoloji, risk, insan ve sürdürülebilirlik alanlarında alınan kararların birbirini desteklemesini sağlamak olduğunu vurguluyor. Şirketler bu kararları birbirine bağladıklarında ve bunları hayata geçirecek yetkinlikleri oluşturduklarında büyüme konusunda daha güçlü bir konuma gelebilir.” dedi.