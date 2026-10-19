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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil abone sayısı 105 milyona ulaşacak

        Mobil abone sayısı 105 milyona ulaşacak

        Türkiye'de bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla 102,2 milyon olan mobil abone sayısının 2027'de 105 milyona ulaşması öngörülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 12:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mobil abone sayısı 105 milyona ulaşacak

        2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre bilgi ve iletişim alanında teknolojilerin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalar sürüyor.

        Bu amaçla bilgi ve iletişim programının bütçesi gelecek yıl için yüzde 39 artırılarak 23 milyar 292 milyon 789 bin liradan 32 milyar 339 milyon 916 bin liraya çıkarıldı.

        Artan yatırımlar ve Türkiye'nin teknolojik altyapısının gelişmesiyle birlikte bu alandaki kullanıcı sayıları da her geçen yıl artış gösteriyor.

        Türkiye'de bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla 102,2 milyon mobil abone bulunurken bütçedeki program performans bilgisine göre bu değerin yıl sonunda 103 milyon olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

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        5G teknolojisinin bu yıl devreye alınmasıyla önemli artış gösteren abone sayısının, gelecek yıllarda da bu artışını sürdürmesi öngörülüyor.

        Buna göre mobil haberleşme hizmeti veren yetkilendirilmiş işletmecilerin toplam abone sayısını ifade eden mobil abone sayısının gelecek yıl 105 milyona, 2028'de 107 milyona ve 2029'da 109 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

        Ülkedeki mobil geniş bant abone yaygınlığının da artırılması hedefleniyor.

        Bu kapsamda, mobil haberleşme hizmeti veren yetkilendirilmiş işletmecilerin toplam mobil internet abone sayısının nüfusa oranını ifade eden mobil geniş bant abone yaygınlığının bu yıl için yüzde 94 olacağı tahmin ediliyor.

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        Haberleşme hizmetinin tüm yurda yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların ilerlemesiyle söz konusu oranın gelecek yıl yüzde 96'ya ulaşması bekleniyor.

        Mobil geniş bant abone yaygınlığının 2028'de yüzde 97, 2029'da da yüzde 98 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

        Öte yandan, Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki çalışmalarıyla Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Küresel Siber Güvenlik Endeksi'nde aldığı tam puanı ilerleyen yıllarda da koruyacağı değerlendiriliyor.

        Ülkelerin gelişme veya katılım düzeylerinin, yasal, teknik ve örgütsel tedbirleriyle kapasite geliştirme ve işbirliği ölçütlerindeki gelişmeleri üzerinden değerlendirildiği bu endekste, Türkiye'nin aldığı 100 tam puanı 2027-2029 döneminde de koruması hedefleniyor.

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