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        Haberler Ekonomi Teknoloji Netflix'in net kârı yüzde 44 arttı

        Netflix'in net kârı yüzde 44 arttı

        Netflix'in geliri, 2026'nın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 12 artarak 12,9 milyar dolara yükselirken, net kârı yüzde 44 artışla 3,66 milyar dolara ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 07:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Netflix'in net kârı yüzde 44 arttı

        Küresel dijital yayın platformu Netflix'in geliri, 2026'nın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 12 artarak 12,9 milyar dolara ulaştı.

        Netflix, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

        Şirketin geliri, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 12 artarak 12,9 milyar dolara yükseldi. Netflix, 2025'in aynı döneminde 11,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Şirket, üçüncü çeyrekteki gelir artışının büyük ölçüde abone sayısındaki yükseliş ve fiyatlandırma değişikliklerinin etkisiyle abonelik gelirlerinde kaydedilen büyümeden kaynaklandığını belirtti.

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        Reklam gelirlerindeki artış ve döviz kurlarındaki değişimler de şirketin gelir performansına olumlu katkı sağladı.

        Netflix, yılın dördüncü çeyreğinde gelirinin 13,4 milyar dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı.

        Şirket, 2026 yılının tamamına ilişkin gelir tahminini ise 51,1 milyar dolar olarak belirledi.

        Öte yandan Netflix, 2026 yılına yönelik reklam geliri beklentisini yaklaşık 3 milyar dolardan 2,7 milyar dolara düşürdü.

        Netflix'in net kârı ise yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 44 artarak 3,66 milyar dolara ulaştı.

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        #Netflix
        #gelir
        #teknoloji
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