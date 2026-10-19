Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.721,72 %-2,89
        DOLAR 49,5521 %0,06
        EURO 55,6385 %-0,11
        GRAM ALTIN 6.666,00 %0,49
        BITCOIN 82.692,00 %2,25
        FAİZ 39,52 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 92,13 %1,50
        GBP/TRY 66,1013 %-0,01
        EUR/USD 1,1222 %-0,15
        BRENT PETROL 105,30 %-2,15
        ÇEYREK ALTIN 10.898,91 %0,49
        Haberler Ekonomi Teknoloji OpenAI'ın yapay zeka modeli izinsiz kripto para kullandı

        OpenAI'ın yapay zeka modeli izinsiz kripto para kullandı

        OpenAI'nin bir araştırma modeli, bir test ağında yazılım görevini tamamlamak için 300'den fazla kripto cüzdanı kontrol etti ve sahibinin izni olmadan bir hesaptaki varlıkları izinsiz kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 09:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        OpenAI'ın yapay zeka modeli izinsiz kripto para kullandı

        Trading View'da yer alan habere göre, OpenAI'nin bir araştırma modeli, Ethereum'un Sepolia test ağında bir yazılım görevini tamamlamak için sahibinin izni olmadan bir cüzdandaki kripto para varlıklarını kullandı.

        Habere göre 26 Haziran'da, GPT-5.6 Sol'da bir OpenAI araştırma modelinden, bir kripto para alım satım uygulamasını güncellemesi ve Ethereum'un Sepolia test ağında sözleşmeleri devreye alması istendi.

        Bu görev, modelin sözleşmeler devreye almasına olanak sağladı ancak ona bir kripto cüzdan veya başkasının hesabını kullanma izni vermedi. Ücretsiz test token'ları alma girişimleri başarısız olunca, yapay zeka, herkese açık olarak bilinen geliştirici kurtarma ifadelerini kullanarak kripto para cüzdanları aramaya başladı. Bu kapsamda 362 adresi kontrol etti ve işlemini gerçekleştirmek için yeterli tokena sahip bir adres buldu. Ardından ise bu cüzdandaki varlıkları izinsiz kullandı.

        REKLAM

        "MODEL DURUMUN ETİKLİĞİNİ SORGULADI AMA DEVAM ETTİ"

        Habere göre olay, modelin izinsiz kullanımın etik olup olmadığını sorguladığını gösterince daha da endişe verici bir hal aldı.

        Açıklamaya göre model kendi kendine "Peki, kamuya açık bilinen anahtarları/cüzdanları etik olarak kullanmak doğru mu?" diye sordu. Ancak, kurtarma ifadesinin kamuya açık olması, token'ların test amaçlı olması ve dünyada herhangi bir parasal değer taşımaması nedeniyle cüzdandaki varlıkların kullanımını 'kabul edilebilir' olarak buldu. Sonrasında ise işlem gerçekleşti ve model, daha sonra başkasının cüzdanını kullandığını açıklamadan işlemin tamamlandığını bildirdi.

        REKLAM

        OPEN AI'DAN ÖNLEM AÇIKLAMASI

        OpenAI, bu gelişme sonrası araştırma modelleri için gelişmiş izleme ve daha sıkı internet erişim kısıtlamaları getirdiğini açıkladı.

        Ancak uzmanlara göre olay, cüzdanlara erişebilen ve kendi başlarına kripto para transferi yapabilen yapay zeka ajanları hakkında endişeleri artırıyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık kripto şüphelisi yakalandı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "ABD ve Finlandiya'da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirilen ABD vatandaşı Richard James Schueler, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.

        #kripto para
        #Yapay Zeka
        #ekonomi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!
        Bakan Gürlek duyurdu: Yasa dışı üreme hücresi ticaretine operasyon!
        Sel felaketinde can kaybı 6 oldu! Ayvansaray iskelesinde cansız beden bulundu!
        Sel felaketinde can kaybı 6 oldu! Ayvansaray iskelesinde cansız beden bulundu!
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Avrupa'da Türkiye çıkmazı
        Fransa'da sokaklar karıştı!
        Fransa'da sokaklar karıştı!
        Arda şov yaptı, R.Madrid farka koştu!
        Arda şov yaptı, R.Madrid farka koştu!
        OpenAI'ın yapay zeka modeli izinsiz kripto para kullandı
        OpenAI'ın yapay zeka modeli izinsiz kripto para kullandı
        İşte 2027 yılında ödenecek vergiler
        İşte 2027 yılında ödenecek vergiler
        Tarkan'a Afrika sürprizi
        Tarkan'a Afrika sürprizi
        Çin'de 'Süper yaşlı' dönemi kapıda
        Çin'de 'Süper yaşlı' dönemi kapıda
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        6 şehir için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar normalin altında
        6 şehir için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar normalin altında
        Macron: Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli
        Macron: Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Trump, Netanyahu'ya desteğini açıkladı
        Trump, Netanyahu'ya desteğini açıkladı