Trading View'da yer alan habere göre, OpenAI'nin bir araştırma modeli, Ethereum'un Sepolia test ağında bir yazılım görevini tamamlamak için sahibinin izni olmadan bir cüzdandaki kripto para varlıklarını kullandı.

Habere göre 26 Haziran'da, GPT-5.6 Sol'da bir OpenAI araştırma modelinden, bir kripto para alım satım uygulamasını güncellemesi ve Ethereum'un Sepolia test ağında sözleşmeleri devreye alması istendi.

Bu görev, modelin sözleşmeler devreye almasına olanak sağladı ancak ona bir kripto cüzdan veya başkasının hesabını kullanma izni vermedi. Ücretsiz test token'ları alma girişimleri başarısız olunca, yapay zeka, herkese açık olarak bilinen geliştirici kurtarma ifadelerini kullanarak kripto para cüzdanları aramaya başladı. Bu kapsamda 362 adresi kontrol etti ve işlemini gerçekleştirmek için yeterli tokena sahip bir adres buldu. Ardından ise bu cüzdandaki varlıkları izinsiz kullandı.

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"MODEL DURUMUN ETİKLİĞİNİ SORGULADI AMA DEVAM ETTİ"

Habere göre olay, modelin izinsiz kullanımın etik olup olmadığını sorguladığını gösterince daha da endişe verici bir hal aldı.

Açıklamaya göre model kendi kendine "Peki, kamuya açık bilinen anahtarları/cüzdanları etik olarak kullanmak doğru mu?" diye sordu. Ancak, kurtarma ifadesinin kamuya açık olması, token'ların test amaçlı olması ve dünyada herhangi bir parasal değer taşımaması nedeniyle cüzdandaki varlıkların kullanımını 'kabul edilebilir' olarak buldu. Sonrasında ise işlem gerçekleşti ve model, daha sonra başkasının cüzdanını kullandığını açıklamadan işlemin tamamlandığını bildirdi.

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OPEN AI'DAN ÖNLEM AÇIKLAMASI

OpenAI, bu gelişme sonrası araştırma modelleri için gelişmiş izleme ve daha sıkı internet erişim kısıtlamaları getirdiğini açıkladı.

Ancak uzmanlara göre olay, cüzdanlara erişebilen ve kendi başlarına kripto para transferi yapabilen yapay zeka ajanları hakkında endişeleri artırıyor.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.