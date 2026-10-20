Rönesans ve Digital Realty, Ankara’daki veri merkezi kampüsünün temelini attı

Ankara Temelli’deki veri merkezi kampüsü için düzenlenen temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı eski Yardımcısı ve AK Parti Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak ve Digital Realty EMEA Bölgesi Başkanı Paula Cogan ve Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk’ün yanı sıra iş dünyası ve teknoloji sektöründen temsilciler katıldı.

Yatırımın ilk fazında 22 MW’ın üzerinde IT kapasitesi ve yaklaşık 10 bin metrekarelik operatör bağımsız veri merkezi alanı oluşturulması planlanıyor. Ankara’nın ardından İstanbul’da da yeni bir veri merkezi kampüsü geliştirilmesi hedefleniyor.

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TÜRKİYE’NİN DİJİTAL ALTYAPISINA GLOBAL DENEYİM

Rönesans ve Digital Realty ortaklığıyla Ankara ve İstanbul’da geliştirilmesi planlanan veri merkezi kampüsleri, Türkiye’de yüksek kapasiteli ve uluslararası standartlarda bir dijital altyapı platformunun oluşturulmasını hedefliyor.

Bu iş birliğiyle Türkiye’deki şirketlere ve kamu kuruluşlarına hizmet verebilecek, aynı zamanda uluslararası bulut sağlayıcıları, teknoloji şirketleri ve dijital hizmet sağlayıcılarına yeni kapasite sunabilecek bir altyapı oluşturulması amaçlanıyor.

“AVRUPA’DA İLK 5’E GİRECEĞİZ”

Temel atma töreninde Türkiye ekonomisinin dününü hatırlatarak bugününe ayna tutan Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak bugün önceliğin veri güvenliği olduğunu vurguladı. Bu kapsamda Türkiye’de veri merkezi yapılması için kamu otoritelerinin yolu açtığını aktaran Ilıcak, “Avrupa'nın en büyük üçüncü elektrik üreten ülkesi olan Türkiye'nin bu konuda bütün veri merkezlerine çok güzel bir ev sahipliği yapacağını düşündüler ve bizlerin önünü açtılar. Sadece biz değil birçok firmamız veri merkezleri konusunda Türkiye'ye yatırım yapacak ve Türkiye'yi Fransa, Almanya, İngiltere ve Hollanda'dan sonra Avrupa'nın beşinci büyük veri merkezi üssü haline getireceğiz” dedi.

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HEDEFİ İKİYE KATLADI

Erman Ilıcak sözlerine şöyle devam etti: “Bugün temel atma törenini yaptığımız Temelli Veri Merkezi için toplam yatırım tutarımız 4.1 milyar doları bulacak. Bu yatırımın tamamını inşallah 3 yıl içinde gerçekleştireceğiz. Ankara’daki merkezin yanı sıra İstanbul’da da Deliklikaya’da veri merkezi yapacağız. Şubat ayında inşallah orada temel atma töreni yapacağız. Deliklikaya’da da bizim tarafımızdan 1.7 milyar dolar ve kiracılarımız tarafından 3.3 milyar dolar olmak üzere toplamda 5 milyar dolarlık yatırım hayata geçirilecek. Toplamda 10 milyar dolarlık bir yatırım yapmış olacağız”.

Bu yatırımlarla birlikte Türkiye’nin veri merkezi pazarında tüketici olmaktan çıkıp üretici ülke konumuna geleceğini söyleyen Ilıcak şunları söyledi: “Sayın Bakanımız 1000 MW hedefini koydu, ben Türkiye’nin gücünü göz önüne alınca 2000 MW’ı hedef olarak alabileceğimizi dile getirmek istiyorum. Bunun yüzde 30’luk kısmını tek başına Rönesans Holding olarak biz yapacağız.”

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“TÜRKİYE’NİN DİJİTAL ALTYAPI POTANSİYELİNE İNANIYORUZ”

Digital Realty EMEA Bölgesi Başkanı Paula Cogan ise Türkiye’nin dijital altyapı alanındaki büyüme potansiyeline ve Rönesans ile gerçekleştirilen stratejik ortaklığın önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Bu temel atma töreni, Digital Realty’nin Türkiye’nin dijital dönüşümünü destekleme ve dijital altyapısının gelişimine katkı sağlama konusundaki uzun vadeli kararlılığının bir göstergesi. Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun kesişim noktasında yer alan Türkiye, stratejik konumuyla bölgesel dijital ekonomide giderek daha önemli bir rol üstlenme potansiyeline sahip. Rönesans ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, Digital Realty’nin küresel platformunu ve operasyonel uzmanlığını güçlü yerel yetkinliklerle bir araya getiriyoruz. Uluslararası standartlara uygun, güvenli, dayanıklı ve yüksek bağlantı kapasitesine sahip bir dijital altyapı geliştirmeyi hedefliyoruz. Temelli kampüsü, Türk kuruluşlarının ve uluslararası teknoloji sağlayıcılarının değişen ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra Türkiye’nin yatırım ortamına, inovasyon kapasitesine ve dijital ekosisteminin uzun vadeli büyümesine de katkı sağlayacak.”

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“TÜRKİYE’Yİ ÖNCÜ ÜLKELER ARASINA TAŞIYACAĞIZ”

Veri merkezlerinin önemine değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır, 2025’te dünya genelinde açıklanan yeni uluslararası yatırım projelerinin toplam değerinin 5'te 1'inden fazlasını veri merkezi yatırımlarının oluşturduğunu vurguladı.

21’inci yüzyılda gerçekleşen sanayi devriminde enerji ve hammaddeye erişimin önemiyle bugün veriye sahip olmanın onu işleyerek ekonomik değere dönüştürmenin öneminin eşit olduğunu belirten Kacır, “Araştırmalar dünya genelindeki veri merkezlerinin toplam kurulu güç kapasitesinin 2025 yılındaki yaklaşık 103 gigawatt seviyesinden 5 yıl içinde 200 gigawatta ulaşacağını gösteriyor. Bu tablo, küresel teknoloji yarışında rekabetin yalnızca yeni teknolojiler geliştirmekle sınırlı kalmadığını, bu teknolojilere hayat verecek hesaplama kapasitesine ve dijital altyapılara sahip olmanın da stratejik bir üstünlük mücadelesine dönüştüğünün göstergesidir. Kendi verisini güvenle koruyabilen, işleyebilen ve yönetebilen, yüksek hesaplama kapasitesini güvenilir, sürdürülebilir ve enerji verimliliği yüksek veri merkezleriyle destekleyen ülkeler, dijital çağın nimetlerini refaha dönüştürecek, teknolojik bağımsızlıklarını temin ve takip edecek” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye'nin teknoloji geliştirme ve üretme yolculuğunda yepyeni bir sayfa açıldığını aktaran Kacır, “Biliyoruz ki dijital egemenlik, milli bağımsızlığımızın ayrılmaz bir parçası. Verilerimizin güvenliğini, kritik dijital sistemlerimizin sürekliliğini ve yapay zekada Türkiye'yi öncü ülkeler arasında taşıma vizyonumuzu Türkiye yüzyılına yaraşır bir veri merkezi altyapısıyla gerçeğe dönüştürebiliriz. Bu doğrultuda bugün temelini attığımız Rönesans Digital Reality Veri Merkezi yatırımı, ülkemizin dijital bağımsızlığını pekiştirme, stratejik teknoloji altyapısını geliştirme ve küresel dijital ekonomide daha fazla pay sahibi olma yolunda çok önemli bir adım. Uluslararası bulut ve dijital hizmet sağlayıcılarının ülkemizdeki faaliyetlerini genişletmeleri için de yeni imkanlar burada sunulacak. Tesisin öne çıkan bir diğer yönü de enerji verimliliğini esas alan mimarisi” diye konuştu.

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Açılış töreninde söz alan Cumhurbaşkanı eski Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay ise şunları söyledi: “Rönesans Holding’i ve Digital Realty’i bu yatırımları için canı gönülden kutluyorum. Biz gerek Dışişleri Komisyonu olarak gerek Ankara Milletvekilleri olarak elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yanınızdayız.”