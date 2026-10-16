Samsung ve Teknosa’dan iş birliği

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Samsung ile yeni iş birliği gerçekleştirdiğini açıkladı. Samsung’un Kore’deki genel merkezinde gerçekleştirilen anlaşmayla, katlanabilir cihazlar başta olmak üzere Samsung ürünlerinin mağazalarda ve dijital kanallarda tüketicilere daha etkin şekilde sunulması ve müşteri deneyiminin geliştirilmesi amaçlanıyor.

KATLANABİLİR CİHAZLARA ÖZEL ALAN

Firmadan yapılan açıklamaya göre iş birliği doğrultusunda Teknosa mağazalarında katlanabilir cihazlara özel deneyim alanları oluşturulması planlanıyor. Tüketiciler, bu alanlarda cihazları yakından inceleyerek katlanabilir tasarımın sunduğu farklı kullanım özelliklerini keşfetme ve ihtiyaçlarına en uygun ürünleri seçme fırsatı bulacak. Satış ekiplerine sağlanacak desteklerle de müşterilerin ürünler hakkında daha ayrıntılı bilgi alması sağlanacak.

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Mağaza içi deneyimi dijital kanallarda gerçekleştirilecek ortak pazarlama faaliyetleriyle destekleyen iş birliğiyle, Samsung ürünlerinin daha fazla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor. Hayata geçirilmesi planlanan özel kampanyalar ve cihaz yenilemeyi kolaylaştıran takas uygulamaları da Teknosa müşterilerine teknoloji alışverişinde yeni avantajlar sunacak.

"ALIŞVERİŞ DENEYİMİNİ GELİŞTİREN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERE YATIRIM YAPIYORUZ"

İş birliğine ilişkin açıklamada bulunan Teknosa CEO’su M. Öget Kantarcı, “Teknosa olarak en yeni teknolojileri müşterilerimizle buluştururken alışveriş deneyimini sürekli geliştiren yenilikçi çözümlere yatırım yapıyoruz. Samsung ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, teknolojiye erişimi kolaylaştırma ve müşterilerimize daha fazla değer yaratma vizyonumuzu destekliyor. Katlanabilir cihazların sunduğu yenilikleri mağazalarımızdaki özel deneyim alanlarıyla daha geniş kitlelerle buluştururken dijital kanallarımızdaki çalışmalarımız ve avantajlı kampanyalarımızla müşterilerimize daha fazla seçenek ve kolaylık sağlayacağız. Samsung’un teknoloji alanındaki gücüyle perakendecilikteki uzmanlığımızı bir araya getirerek müşterilerimizin alışveriş deneyimini daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

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Samsung Electronics Türkiye CEO’su Billy Kim, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Samsung olarak mobil deneyimin geleceğini şekillendiren yenilikleri geliştirirken, bu teknolojilerin kullanıcıların günlük yaşamlarına değer katmasına ve daha geniş kitlelerle buluşmasına önem veriyoruz. Galaxy Z serisiyle 8 nesildir katlanabilir teknolojide tasarım ve mühendislik sınırlarını ileri taşırken, kullanıcılara farklı ihtiyaçlarına uyum sağlayan yeni deneyimler sunuyoruz. Teknosa ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin, katlanabilir cihazların sunduğu olanakların daha fazla kişi tarafından keşfedilmesine ve deneyimlenmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Teknoloji alanındaki uzmanlığımızı Teknosa’nın perakende deneyimiyle bir araya getirerek tüketicilerin yenilikçi mobil teknolojilerle buluşmasını desteklemeyi hedefliyoruz.”