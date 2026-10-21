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        Haberler Ekonomi Teknoloji Samsung’dan yapay zeka altyapı şirketi Helix’e 1 milyar dolarlık yatırım

        Samsung’dan yapay zeka altyapı şirketi Helix’e 1 milyar dolarlık yatırım

        Samsung Electronics, Helix'e 500 milyon dolarlık yatırım yaparken, toplam yatırımın kalan bölümünü beş Samsung iştiraki üstlenecek. Yapay zekâ altyapısının farklı katmanlarında sahip olduğu yetkinliklerle Helix ile gelecekteki iş birlikleri için güçlü bir temel oluşturan Samsung; KKR, Kuwait Investment Authority, NVIDIA ve Vistra ile birlikte Helix'in küresel yapay zekâ altyapısının geliştirilmesine katkı sağlayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 17:03 Güncelleme:
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        Samsung'dan Helix'e 1 milyar dolarlık yatırım

        Samsung Electronics; Samsung C&T, Samsung SDS, Samsung SDI, Samsung Life Insurance ve Samsung Fire & Marine Insurance ile birlikte küresel yatırım şirketi KKR tarafından kurulan yapay zeka altyapı şirketi Helix Digital Infrastructure’a toplam 1 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurdu.

        Haziran 2026’da faaliyete geçen Helix, hiper ölçekli veri merkezlerinin geliştirilmesi ve işletilmesinden elektrik üretimine (baz yük ve esnek enerji kaynakları dahil), iletim ve dağıtım altyapısından fiber optik ağlara kadar tüm değer zincirinde entegre çözümler sunmak üzere yapılandırılmış bir yapay zeka altyapı sağlayıcı olarak faaliyet gösteriyor.

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        Samsung'dan yapılan açıklamaya göre Helix sayesinde hiper ölçekli bulut sağlayıcıları, hızla artan yapay zeka talebine ayak uydurmak için ihtiyaç duydukları büyük ölçekli ve kapsamlı altyapıya hızlı biçimde erişebilecek. Helix’e, Amazon Web Services’ın (AWS) eski CEO’su Adam Selipsky liderlik ediyor. Şirket, veri merkezi ve enerji sektörlerinin önde gelen uzmanlarından oluşan özel bir yönetim ekibi kuruyor. Helix ayrıca KKR’ın yaklaşık 170 uzmanıyla faaliyet gösteren küresel altyapı iş kolunun yetkinliklerinden de yararlanıyor. Samsung’un yanı sıra KKR, Kuwait Investment Authority (KIA), NVIDIA ve ABD merkezli enerji şirketi Vistra da Helix’in kurucu yatırımcıları arasında yer alıyor.

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