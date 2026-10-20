Siber Vatan Programı başvuruları başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğinde, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kalkınma ajansları, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve üniversitelerin katkılarıyla yürütülen Siber Vatan Programı, 2027 döneminde yenilenen eğitim modeliyle gençlere siber güvenlik ve yapay zekâ alanlarında gelişim fırsatları sunacak.

2019 yılından bu yana uygulanan ve 2026 yılında 26 kalkınma ajansının katılımıyla 81 ile yaygınlaştırılan program kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) da Bursa, Eskişehir ve Bilecik'teki üniversite öğrencilerinin siber güvenlik ve yapay zekâ alanlarında yetkinlik kazanmalarına katkı sağlayacak.

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BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, Siber Vatan Programı'nın gençlerin teknoloji alanındaki yetkinliklerinin geliştirilmesi ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Dijital dönüşümün hız kazandığı günümüzde, siber güvenlik ve yapay zekâ alanlarında yetişmiş insan kaynağına duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Siber Vatan Programı, gençlerimizin bu alanlarda teorik bilgilerini uygulamalı eğitimlerle geliştirmelerine ve teknoloji ekosistemine dâhil olmalarına önemli katkılar sağlıyor. BEBKA olarak Bursa, Eskişehir ve Bilecik'teki gençlerimizin bu fırsatlardan yararlanmalarını ve geleceğin teknolojilerinde söz sahibi olmalarını önemsiyoruz. 2027 döneminde yapay zekâ uygulamalarının da programa dâhil edilmesiyle gençlerimizin daha geniş bir alanda yetkinlik kazanacağına inanıyor, bölgemizdeki tüm üniversite öğrencilerini programa başvurmaya davet ediyoruz."

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2026 döneminde 11 bin 842 başvurunun alındığı Siber Vatan Programı kapsamında 10 bin 927 öğrenci çevrim içi, 2 bin 967 öğrenci ise yüz yüze eğitimlere katılırken 2 bin 438 öğrenci dijital sertifika almaya hak kazandı.

2027 döneminde ise yapay zekâ uygulamalarının da eğitim programına dâhil edilmesiyle gençlerin siber güvenlik alanındaki yetkinliklerinin daha da geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda öğrenciler, herhangi bir ön eleme sınavına tabi tutulmadan yaklaşık üç ay sürecek çevrim içi eğitim ve uygulama sürecine katılacak. Bu sürecin ardından başarılı olan öğrenciler, 26 kalkınma ajansı bölgesinde düzenlenecek yüz yüze Siber Güvenlik Sızma Testi ve Siber Güvenlikte Yapay Zekâ Uygulamaları eğitimlerine katılmaya hak kazanacak.

Teknik eğitimlerin ardından öğrenciler, geliştirecekleri yapay zekâ modelleriyle Capture The Flag (CTF) yarışmasında bilgi ve becerilerini sergileyecek. Programın son aşamasında ise en başarılı 200 öğrencinin katılımıyla yedi gün sürecek Siber Vatan BootCamp düzenlenecek.

Başvurular 30 Ekim'de Sona Eriyor

Türkiye'nin 81 ilindeki üniversite öğrencilerine açık olan programın çevrim içi eğitimlerinin Kasım 2026 - Ocak 2027 döneminde, yüz yüze teknik eğitimlerinin 2027 yılının ilk yarısında, Siber Vatan BootCamp etkinliğinin ise Temmuz-Ağustos 2027 döneminde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bursa, Eskişehir ve Bilecik'teki üniversite öğrencileri, başvuru sırasında BEBKA'yı seçerek programa katılabilecek.

Siber Vatan Programı 2027 dönemi başvuruları, 30 Ekim 2026 tarihine kadar https://sibervatan.org internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek olup programa ilişkin ayrıntılı bilgilere de aynı adres üzerinden ulaşılabilecek.