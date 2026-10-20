Siemens ve NVIDIA'dan otonom üretim ortaklığı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otonom uygulamalarda üretimin devreye alınmasını hızlandırmak ve daha uyarlanabilir üretim planlaması sağlamak için yapay zekadan ve dijital ikizlerden yararlanılıyor.

SİEMENS VE NVIDIA’DAN OTONOM ÜRETİMDE YENİ DÖNEM

Ocak 2026'da Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) yapay zeka destekli üretim tesisleri kuracaklarını duyuran iki şirket, o tarihten bu yana Erlangen tesisinde devam eden üretim sırasında uygulamaları, birlikte geliştirip test ediyor.

Endüstriyel yapay zeka için laboratuvar ve yeteneklerin farklı sektörlere yaygınlaştırılması için model işlevi gören Erlangen'de Siemens ve NVIDIA, yapay zekayı üretimin işletim sistemi haline getirerek, ürünlerin tüm değer zinciri boyunca tasarlanma, üretilme ve teslim edilme biçimini dönüştürmeyi amaçlıyor. Gelecek aylarda farklı uygulamaların da hayata geçirilmesi planlanıyor.

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Ortak ekip, NVIDIA'nın yapay zeka, simülasyon ve hızlandırılmış bilgi işlem teknolojilerini Siemens'in endüstriyel yazılım, otomasyon ve üretim uzmanlığıyla birleştirerek, yeni çözümlerini 10 aydan kısa sürede geliştirdi. Çözümlerin doğrudan üretim ortamında test edilmesi, ekiplerin gerçek üretim gereksinimlerine uygun sistemler oluşturmasını sağladı. Yeni teknolojilerin, üretim planlaması ve ürün geliştirme gibi alanlarda iyileştirmeler sağlaması öngörülüyor.

MÜHENDİSLİK İŞ YÜKÜNÜ YÜZDE 85 AZALTABİLİYOR

Erlangen'de üretilen sürücülerin ve frekans konvertörlerinin temelini oluşturan yeni baskılı devre kartı (PCB) montajlarında sanal üretim hazırlığı, mühendislik iş yükünü yüzde 85'e, pazara sunma süresini ise yüzde 40'a kadar azaltabiliyor.

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Ekiplerin görüntü işleme sistemlerini eğitmek için fiziksel prototipleri beklemesi ve kontrol ekipmanını elle yapılandırması, kalite kontrol hazırlığı süresini uzatırken, yeni uygulama, bu duruma çözüm getiriyor. Yapay zekanın görüntü işleme sistemlerini eğitmek için PCB montajlarının dijital ikizlerinden "fotogerçekçi" görseller üretmesi sayesinde mühendisler, fiziksel prototipler hazır olmadan kalite kontrol hazırlığını yapabiliyor.

YAPAY ZEKA AJANLARI ÜRETİM PLANLAMASINI DESTEKLİYOR

Tesisin üretim planlamasında yeni yapay zeka teknolojileri, kapasite, malzeme bulunabilirliği, teslimat tarihleri ve üretim hatları arasındaki dengeyi hızlı ve verimli biçimde kurmayı vadediyor. Daha önce planlamacıların, kararı vermek için çeşitli faktörleri deneyimlerine dayanarak karşılaştırıp değerlendirmesi gerekirken, fabrikada artık bir yapay zeka ajanı bu süreci destekliyor. Yeni siparişler geldiğinde otomatik olarak çeşitli üretim senaryoları oluşturuluyor ve tanımlanmış temel performans göstergelerine (KPI) göre, her seçeneğin etkisi planlamacılara gösteriliyor.

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ÜRETİM PLANLAMASINDA YÜZDE 20'YE VARAN MALİYET TASARRUFU

Öneriler, uygulamaya alınmadan önce üretim tesisinin tamamının dijital ikizi kullanılarak doğrulanıyor. Uçtan uca yapay zeka ajanlarına dayalı üretim planlaması, yüzde 20'ye varan maliyet tasarrufu sağlarken, üretim operasyonlarının yeni siparişlere, malzeme kıtlığına veya değişen müşteri gereksinimlerine esnek yanıt vermesine olanak tanıyor.

NVIDIA TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM SÜREÇLERİNE ENTEGRE EDİLİYOR

Gelişmeler, Siemens'in endüstriyel yazılım ve üretim uzmanlığını NVIDIA teknolojileriyle birleştiriyor. NVIDIA Cosmos dünya modelleri, kalite kontrol için gerçekçi eğitim verileri üretiyor. NVIDIA Factory Operations Blueprint, üretim planları oluşturan ve fabrikaların değişen üretim ihtiyaçlarına yanıt vermesine yardımcı olan yapay zeka ajanlarını desteklerken, NVIDIA Omniverse kütüphaneleri, ekiplerin bu planları gerçek fabrika verilerini kullanarak sanal ortamda test etmesini sağlıyor.

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ERLANGEN TESİSİNE 500 MİLYON AVROLUK YATIRIM

Güney Almanya'da 1971'de kurulan Siemens Erlangen tesisi, yaklaşık 1000 kişiyi istihdam ediyor ve takım tezgahları, batarya üretimi ile proses ve ayrık imalat sektörleri dahil sanayi ile altyapı için güç elektroniği ve otomasyon teknolojileri üretiyor.

On yılı aşkın süredir tesiste yeni dijital üretim teknolojileri, üretim devam ederken test ediliyor, geliştiriliyor ve uygulamaya alınıyor. Tesiste üretim, lojistik, kalite kontrol ve bakım alanlarında 100'den fazla yapay zeka algoritması aktif kullanılıyor. Şirketin dönüşüme 500 milyon avro yatırım yapmasıyla tesisin 2030'a kadar genişletilmesi planlanıyor.

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ERLANGEN'DE YILLIK YÜZDE 7'LİK VERİMLİLİK ARTIŞI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Endüstriler Başkanı Cedrik Neike, Almanya ve Avrupa için tarihi fırsatın, yapay zekayı veri merkezlerinden çıkarıp fabrikalara taşımakta ve endüstriyel ölçekte uygulamakta yattığını belirtti.

NVIDIA ile Siemens Erlangen'deki elektronik fabrikalarında bunun nasıl yapılabileceğini gösterdiklerini aktaran Neike, "Yıllık yüzde 7'lik verimlilik artışıyla Erlangen, dünyanın en gelişmiş üretim tesislerinden biri. Aynı zamanda, her yıl yaklaşık 3 bin müşteri ziyaretiyle endüstriyel inovasyon için küresel bir buluşma noktası. Burada sanayinin geleceği yalnızca konuşulmuyor, bugün gerçeğe dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

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NVIDIA Fiziksel Yapay Zeka Simülasyonundan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rev Lebaredian da fabrikaların, tekrarlanan işleri yürüttüğü kadar değişime de uyum sağlayabilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Yapay zeka ve simülasyonun, bunu mümkün kıldığını vurgulayan Lebaredian, şunları kaydetti:

"Erlangen'de Siemens ve NVIDIA, yıllara dayanan işbirliğini fabrika sahasında uygulamaya geçiriyor. Fiziksel prototipler henüz ortada yokken denetim sistemlerini eğitiyor, gerçek dünyada değişiklik yapmadan önce üretim planlarını simülasyonda tasarlayıp, test ediyor. Birlikte, dünyanın her yerindeki otonom fabrikalar için bir model oluşturuyoruz."