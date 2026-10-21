Sigorta sektörünün prim üretimi 1 trilyon lirayı aştı

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, sigorta sektörünün yılın ocak-eylül dönemindeki toplam prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 1 trilyon 97 milyar 137,4 milyon lira oldu.

Toplam prim üretiminin 917 milyar 814,6 milyon lirasını hayat dışı sigortalar, 179 milyar 322,8 milyon lirasını ise hayat sigortaları oluşturdu. Hayat dışı sigortaların prim üretimi yıllık bazda yüzde 25,5 artarken, toplam üretim içindeki payı yüzde 85,4'ten yüzde 83,7'ye geriledi. Hayat sigortalarında ise prim üretimi yüzde 43 artış gösterdi ve bunların toplam üretimdeki payı yüzde 14,6'dan yüzde 16,3'e yükseldi.

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Prim üretimindeki nominal artışa karşın sektör, enflasyondan arındırıldığında reel bazda daraldı. Toplam prim üretimi reel olarak yüzde 1,3 geriledi. Hayat dışı sigortalar reel bazda yüzde 3,3 azalırken, hayat sigortaları yüzde 10,2 büyüdü.

Hayat dışı sigortalarda ocak-eylül döneminde en yüksek prim üretimi, zorunlu trafik, motorlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk ve yeşil kart sigortalarını kapsayan kara araçları sorumluluk branşında gerçekleşti. Bu branş, 261 milyar 932,6 milyon liralık üretimle hayat dışı sigortaların toplam prim üretiminin yüzde 28,5'ini oluşturdu. Branşın en büyük alt kalemi olan zorunlu trafik sigortasında ise 240 milyar 120,5 milyon liralık prim üretildi.

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Kara araçları sorumluluk branşını, 202 milyar 847,1 milyon liralık üretim ve yüzde 22,1 payla hastalık-sağlık izledi. Toplam prim üretimi içinde yangın ve doğal afetler 143 milyar 792,4 milyon lirayla yüzde 15,7, kasko 124 milyar 178,3 milyon lirayla yüzde 13,5, genel zararlar ise 104 milyar 128,2 milyon lirayla yüzde 11,3 pay sahibi oldu.

Branşlar bazında prim artış oranları incelendiğinde ise su araçları sorumluluk branşı yüzde 55,5, genel zararlar yüzde 41,7, finansal kayıplar yüzde 38,6, hastalık-sağlık yüzde 37,4 ve kredi branşı yüzde 31,1 artış kaydetti. Buna karşılık, ana branşlar arasında yalnızca hukuksal koruma branşında yüzde 28,3 gerileme görüldü.

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KATILIM SİGORTACILIĞININ PAYI YÜZDE 6.2

Sektörün katılım sigortacılığı tarafında ise söz konusu 9 aydaki toplam prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 artarak 68 milyar 252,5 milyon liraya ulaştı. Böylece katılım sigortacılığının toplam sigorta prim üretimi içindeki payı yüzde 6,2 olarak kayıtlara geçti.

Toplam katılım prim üretiminin 65 milyar 358,5 milyon lirasını yüzde 95,8'lik payla hayat dışı sigortalar, 2 milyar 894 milyon lirasını ise yüzde 4,2 payla hayat sigortaları oluşturdu. Hayat dışı katılım prim üretimi yıllık bazda yüzde 44,6 artarken, hayat katılım prim üretimi yüzde 47,6 yükseliş kaydetti.

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Hayat dışı katılım sigortalarında ocak-eylül döneminde en yüksek prim üretimi, 22 milyar 299,4 milyon lirayla kara araçları sorumluluk branşında gerçekleşti ve bu alan hayat dışındaki toplam katılım prim üretiminin yüzde 34,1'ini oluşturdu. Branşın alt kalemi olan yeşil kart dahil zorunlu trafik sigortasında ise 20 milyar 663,3 milyon liralık prim üretildi.

Prim üretiminde genel zararların 12 milyar 206,3 milyon lirayla yüzde 18,7, kaskonun 9 milyar 618,9 milyon lirayla yüzde 14,7, yangın ve doğal afetlerin 9 milyar 305,1 milyon lirayla yüzde 14,2, hastalık-sağlık branşının 4 milyar 838,2 milyon lirayla yüzde 7,4 payı oldu.

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Yılın 9 ayında enflasyondan arındırılmış reel değişimler incelendiğinde, katılım sigortacılığı toplam prim üretimi reel olarak yüzde 11,5 büyüme kaydetti. Bu dönemde reel bazda hayat dışı katılım sigortaları yüzde 11,4, hayat katılım sigortaları yüzde 13,8 büyüdü.