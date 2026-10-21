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        Haberler Ekonomi Teknoloji SpaceX'in gelirleri yüzde 161 yükseldi

        SpaceX'in gelirleri yüzde 161 yükseldi

        SpaceX'in geliri, yapay zeka segmentinin ve Starlink abone sayısındaki artışın etkisiyle 2026'nın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 161 yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 10:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        SpaceX'in gelirleri yüzde 161 yükseldi

        Haziran ayında halka arz edilen SpaceX, 2026'nın temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin geliri yılın üçüncü çeyreğinde 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 161 artarak 14,6 milyar dolara ulaştı. SpaceX, 2025'in üçüncü çeyreğinde 5,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Segmentler bazında incelendiğinde, 2026'nın üçüncü çeyreğinde SpaceX'in yapay zeka alanından elde ettiği gelir yıllık yüzde 830 artarak 7,6 milyar dolara tırmandı.

        Bağlantı segmentindeki gelir de aynı dönemde yüzde 69 artarak 5,2 milyar dolara, uzay alanından elde edilen gelir yüzde 6 artışla 1,8 milyar dolara ulaştı.

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        SpaceX'in net kârı ise yılın üçüncü çeyreğinde 4,4 milyar dolar oldu. Şirket geçen yılın aynı döneminde 1,05 milyar dolar net zarar kaydetmişti.

        Şirketin hisse başına kârı, 2026'nın üçüncü çeyreğinde 35 sent olarak hesaplandı. SpaceX, geçen yılın aynı döneminde hisse başına 36 sent zarar etmişti.

        SpaceX'in hem geliri hem de kârı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

        Şirketin üçüncü çeyrekte toplam sermaye harcamaları 19,6 milyar doları bulurken, yapay zeka sermaye harcamaları 16 milyar doların üzerine çıktı.

        SpaceX, bu yıl ocak-eylül döneminde 113 fırlatma gerçekleştirdi. Yörüngedeki toplam Starlink uydu sayısı 11 binin üzerine çıktı ve Starlink kapsama alanına sahip ülke sayısı 174'e ulaştı.

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        Haziran sonunda 12 milyon olan Starlink abone sayısı, eylül sonu itibarıyla 13,6 milyona yükseldi.

        Şirketin bilançosuna dair açıklamasında, yapay zeka yerine "süper zeka" ifadesini kullanması dikkati çekti.

        SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk da şirketin finansal sonuçlarına ilişkin düzenlenen yatırımcı konferansında, 2027 yılı sonunda 500 milyar dolar ila 1 trilyon dolar arasında yıllık gelir öngördüğünü belirtti.

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