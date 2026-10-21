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        Haberler Ekonomi Teknoloji Türk Telekom COP31 mesajını Avrupa basketbol sahnesine taşıdı

        Türk Telekom COP31 mesajını Avrupa basketbol sahnesine taşıdı

         Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek COP31'in "Master Partner"ı ve "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olan Türk Telekom, Litvanya ekibi Siauliai Basketball ile oynanan EuroCup karşılaşmasında iklim değişikliğine yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Türk Telekom oyuncuları, plastik atıklardan dönüştürülmüş ipliklerle üretilen formalar ve atık malzemelerden geri dönüştürülerek hazırlanmış kanvas üzerinde "Yarına Sözümüz Var / Our Commitment to Tomorrow" mesajını taşıyan pankartla sahaya çıkarak anlamlı bir mesaj verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 13:47 Güncelleme:
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        Türk Telekom COP31 mesajını basketbol sahnesine taşıdı

        Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı’nın (COP31) Master Partner’ı ve “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi olan Türk Telekom, 20 Ekim’de Ankara’da oynanan Türk Telekom – Siauliai Basketball EuroCup B Grubu 4. maçında iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekti.

        Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Teknolojiyi yalnızca bugünün ihtiyaçlarına yanıt veren bir güç olarak değil, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasında önemli bir araç olarak görüyoruz. Sürdürülebilirliği tüm iş stratejilerimizin merkezine yerleştiriyor, teknoloji alanındaki gücümüzü sürdürülebilir bir gelecek için değer yaratma hedefiyle birleştiriyoruz. Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31’in ‘Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji’ destekçisi olarak sürdürülebilirlik odaklı dijital dönüşüm vizyonumuzu Antalya’daki zirve alanında sahaya yansıtmayı ve ‘Yarına Sözümüz Var’ yaklaşımımızı somut değere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için ortak hedef, ortak sorumluluk ve ortak eylem bilincinin güçlenmesini önemsiyor, iklim değişikliğine yönelik farkındalığı artırmak için sporun gücünden faydalanıyoruz. Basketbol takımımızın oynadığı uluslararası bir mücadelede, tüm insanlığı ilgilendiren iklim değişikliğine dikkat çekerek sürdürülebilir bir gelecek için küresel vizyonumuzu ortaya koyduk. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, teknoloji ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu hayatın her alanına taşımaya devam edeceğiz” dedi.

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        Türk Telekom oyuncuları, plastik atıkların geri dönüşümüyle elde edilen iplikler kullanılarak üretilen formalarla sahaya çıktı. Doğal kaynakların korunmasına, atıkların azaltılmasına ve döngüsel ekonomiye dikkat çeken bu adımın ardından başlayan resmi seremonide ise sporcular, tamamen atık malzemelerden üretilmiş geri dönüştürülmüş kanvas üzerine işlenen “Yarına Sözümüz Var / Our Commitment to Tomorrow” pankartının arkasında bir araya geldi. Ayrıca tribünde yer alan ve COP31’e dikkat çeken “Sahada rakip, dünya için aynı takımdayız” yazılı pankart da sporun birleştirici gücüyle sürdürülebilir gelecek mesajına güçlü bir destek sundu. Salondaki taraftarların coşkulu desteğiyle karşılanan bu mesaj, sporun birleştirici atmosferinde çevre duyarlılığını ortak bir paydada buluştururken, iklim kriziyle mücadelede her bireyin üstlenebileceği sorumluluğa somut bir vurgu yaptı.

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        #türk telekom
        #cop31
        #Sürdürülebilirlik
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