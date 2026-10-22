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        Haberler Ekonomi Teknoloji Türk Telekom'dan sınırsız mobil internet

        Türk Telekom'dan sınırsız mobil internet

        Türk Telekom, müşterilerinin gigabayt (GB) hesabı yapmadan internet kullanabilmesi amacıyla "Yeni Nesil Sınırsız Paket" hizmeti sunuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteri deneyimini merkeze alan ve yenilikçi çözümler geliştiren Türk Telekom, "Herkes için 5G" anlayışıyla yeni teknolojileri kullanıcılarla buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 16:01 Güncelleme:
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        Türk Telekom'dan sınırsız mobil internet

        Türk Telekom'un Türkiye'nin 81 ilinde 5G hizmeti kapsamında müşterilerine sunduğu Yeni Nesil Sınırsız Paket ile bireysel mobil faturalı müşteriler, taahhüt verme zorunluluğu olmadan sosyal medyadan çevrim içi diziye, oyundan canlı maç izlemeye kadar her alanda sınırsız mobil internet deneyimi yaşayabiliyor.

        Şirket, altyapı ve kapasite gücünü söz konusu paketle desteklerken, kullanıcılar, şirket uygulaması veya kısa mesaj (SMS) aracılığıyla paketi satın alabiliyor ve istediği zaman kullanımı sonlandırabiliyor. Aylık 750 lira karşılığında sunulan paket, müşterilerin tercihine bağlı olarak her ay otomatik yenileniyor.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, müşteri deneyimini merkeze alan yaklaşımlarıyla 5G teknolojisinin sunduğu yüksek hız ve kapasiteyi müşterilerinin hayatına sınırsız bir deneyim olarak taşıdıklarını belirtti.

        Özden, "5G döneminde pazarda bir ilk olarak sunduğumuz sınırsız internet ile müşterilerimizin GB hesabı yapmadan, 5G'nin sunduğu olanakları kolaylıkla deneyimlemesini sağlıyoruz. 5G kapasitemize ve vizyonumuza güven duyuyor, bunun verdiği güçle müşterilerimizin dijital deneyimine sınır koymayan bir yaklaşım benimsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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        Müşterilerinin değişen ihtiyaç ve beklentilerine yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ettiklerine değinen Özden, Herkes için 5G anlayışıyla yeni nesil teknolojilerin sunduğu fırsatları hayatın her alanına taşıdıklarını aktardı.

        Özden, müşterilerinin dijital dünyanın sunduğu imkanlardan sınırsız şekilde yararlanabilmesini önemsediklerini vurgulayarak, "Bu kapsamda, Yeni Nesil Sınırsız Paket ile müşterilerimize sınırsız mobil internet deneyimi sunuyoruz. Türkiye'nin dijital geleceğinin mimarı olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran, dijital deneyimlerini zenginleştiren ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        #türk telekom
        #5G
        #mobil internet
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