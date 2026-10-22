Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.380,12 %-1,70
        DOLAR 49,6279 %0,10
        EURO 55,7456 %0,03
        GRAM ALTIN 6.486,01 %-1,71
        BITCOIN 81.748,00 %-3,38
        FAİZ 39,57 %0,20
        GÜMÜŞ GRAM 89,19 %-3,50
        GBP/TRY 66,5271 %0,10
        EUR/USD 1,1205 %-0,24
        BRENT PETROL 108,46 %1,79
        ÇEYREK ALTIN 10.604,63 %-1,71
        Haberler Ekonomi Teknoloji Turkcell’den 174 ülkede geçerli Global 3 GB paketi hediye

        Turkcell’den 174 ülkede geçerli Global 3 GB paketi hediye

        Turkcell, yurt dışına çıkan bireysel ve kurumsal tüm faturalı hat müşterilerine, yurt dışında kullanabileceği Global 3 GB paketini yılda bir kez ücretsiz olarak sunmaya başladı. 174 ülkede geçerli 3 GB, 300 dakika ve 200 SMS'ten oluşan Global 3 GB hediyesinden yararlanmak isteyen Turkcell'lilerin, BiP Seyahat kanalından paketi aktif hale getirmesi gerektiği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 14:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Turkcell'den 174 ülkede geçerli paket hediyesi

        Turkcell, bireysel ve kurumsal faturalı kullanıcılarına Global 3 GB paketini senede bir kez ücretsiz sunmaya başladı. 174 ülkede geçerli Global 3 GB paketi kapsamında 3 GB internetin yanı sıra 300 dakika arama ve aranma ile 200 SMS hakkı bulunuyor. Hediyeden yararlanmak isteyenler, BiP Seyahat kanalı üzerinden paketlerini aktif hale getirerek 2 hafta boyunca kullanabiliyor.

        Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, kampanyayla ilgili şunları söyledi: “Turkcell Çözüm Gücü anlayışımızla müşterilerimizin ihtiyaçlarını önceden görüyor, hayatlarını kolaylaştıran çözümlerimizle yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da yanlarında oluyoruz. Kısa süre önce Turkcell Platinum müşterilerimizin ‘Tarifen Yurt Dışında Geçerli’ özelliğinden ücretsiz yararlanabildiği maksimum süreyi 7 günden 15 güne çıkartmıştık. Müşterilerimizin talebi doğrultusunda yurt dışı faydalarımızı genişlettik. Şimdi de 174 ülkede geçerli Global 3 GB paketimizi bireysel ve kurumsal tüm faturalı Turkcell’lilere yılda bir kez hediye ediyoruz. Ayrıca kullanıcılarımız dilerse seyahat öncesinde Turkcell Uygulaması’nda yer alan yapay zekâ destekli asistanımız Teknocan ile hat kontrollerini rahatça yapabiliyor. Müşterilerimizin hayatına değer katan çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Fon meselesini hassasiyetle yönetiyoruz" diyen Erdoğan, "Meclis'teki yasa teklifiyle ödeme işlemleri hızlanacak. Önceliğimiz tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara ödenmesidir. İk...
        #turkcell
        #internet paketi
        #hediye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor