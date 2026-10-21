Turkcell 6G’nin “algılayan şebeke” yetkinliğini sahada test etti

Turkcell, 5G ve ötesi teknolojilere yönelik Ar-Ge çalışmalarında yeni bir yetkinliği daha gerçek saha koşullarında test etti. İstanbul Fuar Merkezi ile yürütülen 6G Ar-Ge çalışması kapsamında, Entegre Algılama ve İletişim (ISAC) teknolojisi sahada test edildi. Tiami Networks iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmada, 5G sinyalleri bu kez yalnızca veri taşımak için değil, çevredeki insan hareketini ve yoğunluğunu algılamak için de kullanıldı.

Turkcell Ar-Ge ekiplerinin yönlendirdiği çalışma, mobil şebekenin bağlantı sağlamanın yanı sıra bulunduğu ortam hakkında da bilgi üretebildiğini göstermesi açısından kritik öneme sahip.

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İNSAN YOĞUNLUĞU YÜZDE 90 DOĞRULUKLA TAHMİN EDİLDİ

İstanbul Fuar Merkezi’ndeki ilk faz testlerinde Turkcell’in bu yıl hayata geçirdiği ve tamamen şebekeden izole çalışan MPN (Mobile Private Network) özel şebeke çözümü kullanıldı. Kuruma özel sunulan 5G şebekesi üzerinden gerçekleştirilen çalışmada, 5G sinyallerinden yararlanılarak farklı yoğunluk seviyelerindeki insan sayısı yüzde 90 doğrulukla saptandı. Ortamdaki bir kişinin konumu da 3 metreye kadar hassasiyetle tahmin edildi.

Söz konusu çalışmayla, Türkiye’de ticari 5G altyapısı kullanılarak ilk kez C-bantta, 5G’nin iletişimin yanı sıra çevresini de algılamasını sağlayan ISAC teknolojisi sayesinde ‘insan ve yoğunluk tespiti’ ile ‘insan-kaynaklı ihlal tespiti / tesis-hane güvenliği’ senaryoları da test edildi. Böylece Türkiye’de 5G teknolojisinin ana taşıyıcısı olan C-bandın, gelecekte endüstriyel ve son kullanıcı odaklı algılama çözümlerine de ev sahipliği yapabileceği gösterildi.

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ISAC, haberleşme için kullanılan mevcut 5G sinyallerindeki değişimleri analiz ederek çevredeki insan hareketi ve yoğunluğu hakkında bilgi üretiyor. Böylece kamera veya video temelli izleme altyapısına ihtiyaç duyulmadan insan hareketi ve yoğunluğu takip edilebiliyor. Bu yetkinlik; kalabalık alanların yönetimi, iç mekânda konum belirleme ve tesis güvenliği gibi alanlarda kullanılabilecek. Görüntü kaydı gerektirmemesi ise mahremiyet açısından önemli bir avantaj sunuyor.

GERÇEK OPERASYON KOŞULLARINDA DA DOĞRULANDI

Çalışmanın ikinci fazı ise Turkcell Küçükyalı Plaza’da gerçekleştirildi. 5G sinyallerindeki değişimler analiz edilerek bina girişindeki insan yoğunluğu ölçüldü. Sistem, ortamda insan hareketi algılandığında alarm üretebilen bir güvenlik senaryosunda da başarıyla test edildi. Böylece teknolojinin yalnızca kontrollü test ortamlarında değil, gerçek operasyon koşullarında da kullanılabileceği ortaya kondu.

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TURKCELL GELECEK SENARYOLARINI BUGÜNDEN TEST EDİYOR

ISAC’ın önemi, 6G yol haritasında üstlendiği rolden kaynaklanıyor. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) IMT-2030 çerçevesinde tanımladığı ISAC yetkinliğiyle, geleceğin mobil şebekelerinin çevrelerini de algılayabilen akıllı altyapılara dönüşmesi hedefleniyor. Bu yetkinliğin akıllı şehirlerden otonom sistemlere, güvenlik ve afet yönetiminden endüstriyel uygulamalara kadar pek çok alanda kullanılması bekleniyor.

Turkcell, mevcut 5G altyapısı üzerinde yürüttüğü Ar-Ge ve saha çalışmalarıyla, 6G ile yaygınlaşması beklenen yeni şebeke yetkinliklerini bugünden geliştirip, gerçek kullanım senaryolarında test ediyor.

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“ŞEBEKELER ARTIK YALNIZCA İLETİŞİM KURMAYACAK, ÇEVRESİNİ DE ALGILAYACAK”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör şunları söyledi: “5G ve ötesi teknolojilerle birlikte mobil şebekelerin rolü de değişiyor. Geleceğin şebekeleri yalnızca yüksek hızlı ve kesintisiz iletişim sağlayan altyapılar olmakla kalmayacak, aynı zamanda bulundukları ortamı algılayabilen akıllı sistemlere dönüşecek. ISAC’ın, 6G vizyonunda tanımlanan temel kullanım senaryolarından biri olması da bu dönüşümün önemini gösteriyor. Tiami Networks ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda, mevcut 5G altyapımızdan elde ettiğimiz sinyalleri yapay zekâ ile analiz ederek insan yoğunluğunu yüksek doğrulukla tahmin ettik. İnsan aktivitesine bağlı bina giriş-çıkışlarını da gerçek zamanlı olarak tespit edebildiğimizi gerçek saha koşullarında gösterdik. Üstelik bunu kişilerin görüntülerini kaydeden kamera sistemlerine ihtiyaç duymadan gerçekleştirebilmek, teknolojinin mahremiyet odaklı kullanım senaryoları açısından da önemli bir potansiyel taşıdığını gösteriyor. Bugünün 5G şebekesinde geliştirdiğimiz bu yeni yetkinliklerle, 6G ile hayatımıza girecek yeni kullanım senaryolarına bugünden hazırlanıyoruz.”

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“ISAC’IN YENİ NESİL ŞEBEKELERDEKİ ROLÜNÜ TURKCELL’LE BİRLİKTE ARAŞTIRIYORUZ”

Tiami Networks Kurucusu ve CEO’su Amitav Mukherjee ise şöyle konuştu: “Turkcell ile yürüttüğümüz çalışmalar, mobil şebekeler 6G’ye doğru evrilirken mevcut hücresel altyapının gelişmiş algılama yeteneklerini nasıl destekleyebileceğini ortaya koyuyor. Turkcell’in 6GEN.LAB ekibiyle birlikte pratik ISAC uygulamalarını ve algılama teknolojilerinin yeni nesil mobil şebekelerde üstlenebileceği rolü araştırmaktan büyük heyecan duyuyoruz.”