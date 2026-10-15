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        Haberler Ekonomi Teknoloji Türkiye'deki yapay zeka girişimi sayısı 500'ü geçti

        Türkiye'deki yapay zeka girişimi sayısı 500'ü geçti

        Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), Ekim 2026 Girişim Haritası güncellemesiyle Türkiye yapay zeka ekosisteminin güncel görünümünü paylaştı. Haritaya 43 yeni girişim eklenirken faaliyetini ve web varlığını sonlandıran 21 girişim kapsamdan çıkarıldı. Böylece nisanda 482 olan girişim sayısı 504'e ulaşarak ilk kez 500 sınırını geçti. Yeni eklenen girişimlerde Agentic AI 10 girişimle ilk sırada yer alırken hukuk teknolojileri, insan kaynakları ve yapay zeka altyapısı gibi uzmanlık alanları da dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 12:34 Güncelleme:
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        Türkiye'deki yapay zeka girişimi sayısı 500'ü geçti

        Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), 2017’den bu yana sürdürdüğü Girişim Haritası çalışmasının Ekim 2026 sonuçlarını açıkladı. Girişim ekosisteminin güncel ve güvenilir bir görünümünü sunmak amacıyla yapılan değerlendirmede, yeni kurulan şirketler haritaya alınırken faaliyetini sonlandırdığı belirlenen girişimler listeden çıkarıldı. Nisan ayındaki 482 girişime kıyasla net 22 girişimlik artışla toplam 504’e yükseldi.

        Yeni eklenen girişimlerin kuruluş yılları ve konumları da ekosistemin gelişimine ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Kuruluş yılı bilinen 41 girişimin 25’i 2025 veya 2026’da hayata geçti. İstanbul yeni girişimlerin önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürürken Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Bolu ve Gebze’den girişimler de haritaya dahil edildi. Kurucuları arasında Türk girişimciler bulunan ve merkezleri New York, Dubai veya Amsterdam’da yer alan şirketler de güncellemede yer buldu.

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        AGENTIC AI ÖNE ÇIKTI

        Ekim güncellemesinde en fazla yeni girişimin eklendiği kategori, 10 girişimle Agentic AI oldu. Nisan ayında bu kategoriye 5 girişim dahil edilmişti. Eğitim içeriği üretimi, güvenlik operasyonları, ürün stratejisi ve kurumsal dijital çalışanlar gibi alanlarda görevleri uçtan uca üstlenebilen ajan tabanlı çözümler, yeni ürünlerin belirgin odakları arasında yer aldı. Diyalogsal Yapay Zeka ve LegalTech kategorilerine 5’er; HR Tech ile Öngörü ve Veri Analitiği kategorilerine 4’er girişim eklendi.

        Akıllı Platformlar ile Altyapı ve Operasyonlar/Servis kategorilerinde 3’er; HealthTech ve RPA, AI Otomasyon kategorilerinde 2’şer yeni girişim yer aldı. Görüntü İşleme, Makine Öğrenmesi, Nesnelerin İnterneti, Otonom Sistemler ve Visual AI – Görsel Üretim kategorilerinin her birine ise birer girişim katıldı. Böylece 43 yeni girişim toplam 14 farklı kategoriye dağıldı.

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        Dikey çözümlerdeki hareketlilik özellikle hukuk ve insan kaynakları teknolojilerinde belirginleşti. LegalTech kategorisine eklenen girişim sayısı nisandaki 2’den ekimde 5’e yükseldi. Bu alandaki çözümler, avukatların içtihat araştırmalarından inşaat sözleşmelerindeki risklerin analizine kadar Türk hukuk uygulamalarına odaklanıyor. Nisan güncellemesinde yeni girişim eklenmeyen HR Tech kategorisi ise bu kez 4 girişim kazandı. Yapay zeka destekli mülakatlar, işe alım süreçlerini uçtan uca yöneten platformlar ve kritik iş görüşmelerini simülasyonla değerlendiren araçlar öne çıktı.

        Yapay zekayı yönetmeye yönelik çözümler de haritada daha görünür hale geldi. Altyapı ve Operasyonlar/Servis kategorisindeki 3 yeni girişim, GPU altyapısının yanı sıra kurum içi yapay zeka kullanımını ve maliyetlerini izleyen, kayıt dışı yapay zeka kullanımını (shadow AI) görünür kılan yönetişim araçları geliştiriyor. Bu tablo, yapay zeka uygulamaları yaygınlaştıkça altyapı, kontrol ve maliyet yönetiminin de ayrı bir girişimcilik alanına dönüştüğüne işaret ediyor.

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        “500 EŞİĞİ ÖNEMLİ BİR FIRSAT"

        Ekim 2026 sonuçlarını değerlendiren TRAI Genel Müdürü Can Sinemli, şu açıklamalarda bulundu: “TRAI Girişim Haritası’nda 500 eşiğinin aşılması, Türkiye’nin yapay zeka alanındaki girişimcilik birikiminin geldiği noktayı gösteriyor. Sayısal büyümenin yanında, çözümlerin çeşitlenmesi ve belirli alanlarda uzmanlaşmanın derinleşmesi de dikkat çekiyor. Bu dönemde ajan tabanlı sistemlerin, hukuk ve insan kaynaklarına yönelik uygulamaların ve yapay zeka yönetimine odaklanan çözümlerin öne çıktığını görüyoruz. Haritamıza yeni girişimleri eklerken faaliyetini sonlandıranları da çıkararak ekosistemin güncel görünümünü yansıtmaya önem veriyoruz. Amacımız, kurumların, yatırımcıların ve girişimcilerin Türkiye’deki yapay zeka birikimini takip edebilmelerine ve iş birliği fırsatlarını değerlendirebilmelerine katkı sağlamak.”

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