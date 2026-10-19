Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.598,28 %-1,05
        DOLAR 49,5526 %0,06
        EURO 55,6052 %-0,17
        GRAM ALTIN 6.634,91 %0,03
        BITCOIN 82.517,00 %2,04
        FAİZ 39,54 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 91,78 %1,12
        GBP/TRY 66,0544 %-0,08
        EUR/USD 1,1215 %-0,21
        BRENT PETROL 106,10 %-1,39
        ÇEYREK ALTIN 10.848,08 %0,03
        Haberler Ekonomi Teknoloji Turknet’e yüksek hızlı internet ve müşteri deneyimi ödülü

        Turknet’e yüksek hızlı internet ve müşteri deneyimi ödülü

        Boston Brand Research & Media tarafından düzenlenen Global Brand Frontier Awards'da Turknet, "Excellence in High-Speed Broadband & Customer-Centric Internet Services – Turkey, 2026" ödülünün sahibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 14:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Turknet'e yüksek hızlı internet ve müşteri deneyimi ödülü

        Turknet, Global Brand Frontier Awards 2026 kapsamında yüksek hızlı genişbant ve müşteri odaklı internet hizmetleri alanında ödüllendirildi. Boston Brand Research & Media tarafından düzenlenen organizasyonda verilen ödülde, Turknet’in yüksek hızlı bağlantı, genişleyen fiber altyapısı ve dijital odaklı hizmet modeliyle sunduğu internet deneyimi öne çıktı.

        Değerlendirmede, Turknet’in kendi fiber altyapısı Gigafiber ile yüksek performanslı bağlantıyı daha fazla kullanıcıya ulaştırmaya yönelik yatırımlarının yanı sıra internet deneyimini sadeleştiren, kullanıcılarına esneklik ve tercih özgürlüğü sunan hizmet yaklaşımına dikkat çekildi.

        REKLAM

        Turknet, 1.000 Mbps’ye varan simetrik hız sunan Gigafiber altyapısını Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaygınlaştırırken, taahhütsüz ve kotasız internet hizmetiyle kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklanmayı sürdürüyor. Şirket, altyapı yatırımlarını dijital odaklı hizmet modeliyle bir araya getirerek internet deneyimini daha hızlı, basit ve erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 18 Ekim 2026 (Sel Afetini Ne Kadar Yönetebilirdik?)

        ABD'nin Rusya ile anlaşması ne demek? Sel afetini ne kadar yönetebilirdik? Enerji ateşkesine kim uymuyor? Başkentte yeni haftanın gündemi ne? Araçla sele kapılan ne yapmalı? Burası Haftasonu'nda Murat Güloğlu sundu.  

        #internet
        #ödül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana