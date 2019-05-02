Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelerek turlayan Ekrem bey ve eşi Dilek hanım mağazalardan alışveriş yaptı. Alışveriş turu sırasında ziyaretçilerin ve çalışanların yoğun ilgisi ile karşılaşan İmamoğlu ve eşi daha sonra bir restorana geçerek öğle yemeği yediler.

Yemek sonrası diğer misafirlerin tebriklerini kabul eden ve alkışlar eşliğinde restorandan çıkan başkan İmamoğlu, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Alışveriş merkezinde çalışan temizlik işçilerinin de 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler gününü kutlayarak, Bakırköy'de bulunan kutlamalara katılmak üzere alışveriş merkezinden ayrıldı.