Elazığ'da huzur ve güven uygulaması yapıldı Elazığ'da polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ'da polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik 62 ekip ve 371 personel ile dün asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında 2 bin 175 kişi sorgulandı, 411 araç, 97 umuma açık iş yeri, 27 metruk bina ile 21 park ve bahçe kontrol edildi, 13 araca idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 13 kişi ile "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 9 ay ve 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 29 fişek, bir miktar metamfetamin ve toz esrar ele geçirildi.