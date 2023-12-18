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        Elazığ'da iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da çıkan iki ayrı silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 00:05 Güncelleme: 18.12.2023 - 00:14
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        Elazığ'da iki ayrı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'da çıkan iki ayrı silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

        Kırklar Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Kavgada, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu saçmaların isabet ettiği A.D. yaralandı.

        Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan aynı saatlerde Nailbey Mahallesi Dal Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırıya uğrayan M.İ, tabanca ile bacağından vuruldu.

        M.İ, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri, her iki olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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