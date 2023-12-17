İbrahim Yıldız kaleme aldı: Hakemler ne istiyor?

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Umut Meler’in, Faruk Koca tarafından yumruklanması olayı gözlerin bir kez daha futbol dünyası üzerine çevrilmesine neden oldu.

Uzun süredir verdikleri kararlar nedeniyle hedefte olan hakemler, yumruk olayının ardından maçlara çıkmayacaklarını açıkladılar.

Hakemler ile Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri arasında yapılan görüşmelerin gergin ortamda gerçekleştiğini öğrendik.

-Hakem sayısının az oluşu, alt liglerden gelen hakemlerin yetersiz oluşu ve liyakatsizliği de bir başka eleştiriydi.

-Hakem camiasında gruplaşmalar olduğu, hatta İzmir ile Beylerbeyi grubunun etkinliği dile getirilmişti.

Bu noktaya gelmeden önce, birçok iddia tartışılmıştı.

-Sağlık sorunu ve görme bozukluğu yaşayan hakemlerin olduğu öne sürüldü…

-Bazı hakemlerin gözlemciler tarafından korunduğu atamaları etkilediği görüldü.

-Kulüplerin, atamalardan rahatsız oluşu bazı hakemlerin istenmeyen adam ilan edilmesi karşılaşmaların önüne geçti.

-VAR protokolünün uygulanmadığı, sorumluluk almayan hakemlerin her pozisyonu VAR’a bırakır anlayışının sürekliliği maçları içinden çıkılmaz hale getirdi.

-Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin hakem danışmanının, Kocaeli bölgesinden alt liglerden bir ismin olması da yine rahatsızlık yaratmıştı.

Palabıyık, “Hakem atamalarında son kararın Büyükekşi tarafından verildiğini, hata yapan hakemlerin ise görevine devam ettiğini” söyledi.

Eski hakemlerden Ali Palabıyık’ın Habertürk TV'de yaptığı açıklamalar ise bir kez daha Büyükekşi’yi hedefe koydu.

Süper Lig hakemleri, VAR hakemleri, yardımcı hakemler temsilcisi ve A klasman hakemleri temsilcisinin bulunduğu toplantıda, Büyükekşi’ye talepler iletildi.

Tüm bu gelişmelerin ardından cumartesi günü Riva’da önemli bir toplantı gerçekleşti.

Varılan uzlaşmanın ardından; başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, TFF ve adli mercilerin attığı adımlar sonrası futbol hayatının normale dönmesi için maçlara çıkacaklarını açıklayan hakemlerin dört isteği oldu.

1- Saha içi ve seyahat güvenliği sağlanmalı.

2- Şiddet ve darp olaylarında özellikle alt liglerde mağdur olan hakemlerin sağlık ve hukuki ihtiyaçlarının TFF tarafından üstlenilmesi.

3- Disiplin talimatlarında daha caydırıcı düzenlemelerin yapılması.

4- TFF ve MHK arkamızda dursun, bizi savunsun.