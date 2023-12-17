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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü - Dünya haberleri

        Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 19:16 Güncelleme: 17.12.2023 - 19:45
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        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, karşı tarafın talebi üzerine bu akşam yapılan görüşmede, ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. İlişkilerde müttefiklik ruhuna uygun davranmanın öneminin vurgulandığı görüşmede, İsveç’in NATO üyeliği, F-16 meselesi ve savunma sanayii alanında iş birliği de fikir teatisinde bulunulan konular arasında yer aldı.

        Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi üzerinde de duruldu. Gazze ve Batı Şeria’daki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Dışişleri Bakanı Fidan, saldırıların durması için ABD’nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Fidan, tam ateşkesin sağlanmasının akabinde, iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışı hayata geçirmeyi hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılması için İsrail’in masaya oturtulması gerektiğini de vurguladı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #hakan fidan
        #Antony Blinken
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