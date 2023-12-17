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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar!

        Sular çekilmedi! Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası zor anlar

        Çanakkale'de şiddetli sağanak sonrası meydana gelen selde zor anlar yaşandı. Suların çekilmemesinden dolayı selin vurduğu bazı evlere ulaşım sağlanamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 14:01 Güncelleme: 17.12.2023 - 14:01
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        Çanakkale'de etkisini yitiren sağanağın ardından bölge sakinleri, çekilmeyen sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Su basan evlere, ulaşım sağlanamadı.

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        DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan 'turuncu' kodlu uyarının ardından kentte, dün gün boyunca sağanak etkili oldu.

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        Lapseki ilçesi Umurbey beldesi Sahil Mahallesi'nde yollar göle dönerken, sağanak gece saatlerinde itibaren etkisini yitirdi.

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        Bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, sürücüler ile vatandaşlar çekilmeyen sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Umurbey beldesinde su basan evlere de ulaşım sağlanamadı.

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        #son dakika
        #Çanakkale
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