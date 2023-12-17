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Yunus Emre Erzen'in silahı alarak kendisinin ayaklarına doğru 3-4 kez ateş ettiğini aktaran şüpheli Murat Özer, maktulü engellemek için müdahale ettiklerini, olayda kendi silahını kullanmadığını, arabaya bıraktığı silahın da nerede olduğunu bilmediğini ifade etti. Fezlekede, yürütülen soruşturma kapsamında, kamu davası açmak üzere yeterli şüpheye ulaşıldığı kaydedildi.

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CEZA İSTEMİ Fezlekede, tutuklu şüpheliler Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer'in, Yunus Emre Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Batuhan Bayındır'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, Yusuf Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi. Şüpheliler hakkında ayrıca, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ve 3 kişiye karşı "silahla birden fazla kişi tarafından tehdit" suçlarından da 3 yıl altışar aydan 11 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası talep edildi.