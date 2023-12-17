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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'taki tekel bayi olayı son dakika: Türkiye'yi sarsan vahşette fezleke hazırlandı! - Güncel haberler

        Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü tekel bayisindeki silahlı kavgaya ilişkin fezleke hazırlandı

        İstanbul Esenyurt'ta iki kişinin öldürüldüğü tekel bayideki vahşette fezleke hazırlandı. Dava açılması talebiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede, 2 kişi "maktul", 3 kişi "müşteki", 2 kişi "mağdur", 10 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı. Kan donduran olayda öldürülen Yunus Emre Erzen'in silahı alarak kendisinin ayaklarına doğru 3-4 kez ateş ettiğini aktaran şüpheli Murat Özer, maktulü engellemek için müdahale ettiklerini, olayda kendi silahını kullanmadığını, arabaya bıraktığı silahın da nerede olduğunu bilmediğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 17:10 Güncelleme: 17.12.2023 - 17:28
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        Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 10 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

        AA'da yer alan habere göre Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, 2 kişi "maktul", 3 kişi "müşteki", 2 kişi "mağdur", 10 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

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        Esenyurt'ta 28 Temmuz'da meydana gelen olayın anımsatıldığı fezlekede, maktul Yunus Emre Erzen'in babası müşteki Cantürk Erzen ile şüpheliler Murat Özer, Tarık Özer ve Servet Özer'in arasında alacak meselesinden husumet bulunduğu aktarıldı.

        Fezlekede, olaydan önce şüpheli Servet Özer'in, müşteki Cantürk Erzen'in azmettirmesi ve iştirakiyle oğlu Mehmet Erzen tarafından silahla ateş edilerek yaralandığı, bununla ilgili de ayrı bir dava görüldüğü belirtildi.

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        Fezlekede, ifadesine yer verilen şüpheli Murat Özer, ağabeyi Tarık Özer'in borcunu ödememesi üzerine müşteki Cantürk Erzen'i icraya verdiğini belirterek, bu sebeple olay günü bu müştekinin WhatsApp'tan hakaret içerikli durum paylaşımı yaptığını, konuşmak için gittikleri tekel bayisinde Yunus Emre Erzen'in agresif şekilde davranması üzerine sakinleşmesi için elini omuzuna koyduğunu, masanın altındaki silaha yönelen bu kişiyi ittiğini ve kafasına içki şişesiyle vurduğunu anlattı.

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        Yunus Emre Erzen'in silahı alarak kendisinin ayaklarına doğru 3-4 kez ateş ettiğini aktaran şüpheli Murat Özer, maktulü engellemek için müdahale ettiklerini, olayda kendi silahını kullanmadığını, arabaya bıraktığı silahın da nerede olduğunu bilmediğini ifade etti.

        Fezlekede, yürütülen soruşturma kapsamında, kamu davası açmak üzere yeterli şüpheye ulaşıldığı kaydedildi.

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        CEZA İSTEMİ

        Fezlekede, tutuklu şüpheliler Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer'in, Yunus Emre Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Batuhan Bayındır'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, Yusuf Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

        Şüpheliler hakkında ayrıca, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ve 3 kişiye karşı "silahla birden fazla kişi tarafından tehdit" suçlarından da 3 yıl altışar aydan 11 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası talep edildi.

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        Fezlekede, tutuksuz şüpheliler Adem K., Erdal A., Ercan T. Vedat E., Hüsamettin A.'nın da "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Şüphelilerden Nimetullah Ö. hakkında da "suçluyu kayırma" suçunun maddesi gereğince, üstsoy, altsoy, eş, kardeş veya diğer suç ortağı tarafından işlenmesi halinde cezaya hükmolunamayacağı fezlekede belirtildi.

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        Fezleke, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu davası açılması talebiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

        NE OLMUŞTU?

        Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

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        Şüpheliler olayın ardından kaçmış, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

        Olayın ardından kaçan şüpheliler ve bunlara yardım ettikleri belirlenen şahıslar gözaltına alınmış, Murat Özer'in de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmış, 5 kişi serbest bırakılmıştı.

        #son dakika
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