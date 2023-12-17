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        Paletli Yüzme Gençler Dünya Kupası'nda birinci olan Zümra'nın hedefi milli takım

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da ağabeylerine özenerek başladığı yüzmede Dünya Kupası'nda birinci olan 11 yaşındaki Zümra Avcı, milli takım hedefiyle yoğun tempoda antrenman yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 12:19 Güncelleme: 17.12.2023 - 12:31
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        Paletli Yüzme Gençler Dünya Kupası'nda birinci olan Zümra'nın hedefi milli takım
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        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da ağabeylerine özenerek başladığı yüzmede Dünya Kupası'nda birinci olan 11 yaşındaki Zümra Avcı, milli takım hedefiyle yoğun tempoda antrenman yapıyor.

        Elazığ Cumhuriyet Ortaokulu'nda okuyan Zümra Avcı, yüzme sporuna 6 yıl önce ağabeylerin vesilesi, annesi Okşan Avcı'nın girişimleriyle başladı.

        Kısa sürede ailesinin desteğiyle kendini geliştiren Elazığ Hazar Yüzme Kulübü sporcusu Avcı, 6 yıl içinde bölgesel olarak katıldığı yarışmalarda 30 madalya, 7 Türkiye Şampiyonluğu ve 3 Türkiye ikinciliği elde etti.

        Zümra Avcı, son olarak 2-3 Aralık'ta Macaristan'da düzenlenen Paletli Yüzme Gençler Dünya Kupası'nda 100 ve 200 metre suüstü kategorisinde birinci oldu.

        Hayali olan milli forma için çalışmalarını sürdüren Avcı, 13 yaşında genç milli takıma girebilmek için antrenörü Mehmet Münir Tan eşliğinde haftanın 6 günü, günde 2 saat antrenman yapıyor.

        - "Yüzme sporunda en iyisi olmak istiyorum"

        Zümra Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldır sürdürdüğü yüzme sporunun kendisi için bir yaşam biçimine dönüştüğünü söyledi.

        Sporun derslerine de olumlu yansıdığını anlatan Avcı, spor sayesinde daha sağlıklı olduğunu aktardı.

        Yüzme sporu yaptığı için mutlu olduğunu dile getiren Avcı, alanında iyi bir sporcu olmak için var gücüyle çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Ağabeylerim yüzme sporuyla uğraşıyordu. Onlardan etkilendim ve bu spora başladım. Haftanın 6 günü yoğun bir şekilde antrenmanlarımı sürdürüyorum. Bu sporda hedeflerimin en başında milli takıma girmek var. 13 yaşında sonra genç milli takım, 15 yaşında milli takıma girebiliyorsun. Genç milli takım için var gücümle çalışıyorum. Milli takıma girdikten sonra Avrupa ve Olimpiyatlarda büyük başarılar elde etmek, yüzme sporunda en iyisi olmak istiyorum. Antrenmanlarla kendimi günden güne geliştiriyorum. Bana destek veren aileme ve antrenörlerime teşekkür ediyorum."

        - "Türkiye'deki bütün yarışmalara katıldık"

        Anne Okşan Avcı da ailesi olarak Zümra için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

        Kızının başarılı bir sporcu olduğunu dile getiren Avcı, küçük yaşta bu spora başlayan kızının antrenmanlarını düzenli olarak yaptığını bildirdi.

        Zümra'nın okul başarısının da iyi olduğunu ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

        "Hedefimiz milli takıma girmesi. Zümra küçükken ağabeyleri yüzmeye gidince çok hevesleniyordu. Ama 5 yaş altı olduğu için olmuyordu. Bu süreyi boş geçirmeme adına Zümra cimnastik desteği aldı. Vücudunun kuvvetlenmesini sağladık. 5 yaşına girince Zümra yüzmeye başladı. Dereceler almaya başladı, bu bizi iyice motive etti. Bölge bazında ve Türkiye'deki bütün yarışmalara katıldık. En son Macaristan'da düzenlenen uluslararası yarışmada kızım iyi derece elde etti."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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