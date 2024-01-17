Elazığ'da asayiş uygulamalarında 12'si firari hükümlü 14 kişi yakalandı

Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 12'si firari hükümlü 14 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik 14-16 Ocak'ta çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü ile 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 32 fişek, 25 uyuşturucu hap, 1,85 gram esrar ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 12 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.